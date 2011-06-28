ЖКХ в пользу монополий

1 июля 2011 года во Владивостоке пройдет региональный форум управления недвижимостью, на котором будут рассмотрены вопросы работы отрасли жилищно-коммунального обслуживания. О том, как меняются условия работы на рынке, с чем сталкиваются сегодня в своей работе управляющие компании, «ЗР» рассказал генеральный директор СРО НП «ЖКХ групп» Борис ГЛАДКИХ.

- В последнее время произошли изменения в регулирующем ЖКХ федеральном законодательстве. Отвечают ли они вашим интересам?

- Законодательство в жилищной сфере в самом деле начинает меняться, но, к сожалению, в неполном формате. И самая главная нерешенная проблема – отсутствие взаимосвязи между населением, бизнесом и властью. Существует одностороннее регулирование сверху, нет никакой реакции на процессы, происходящие внизу, на концептуальные сбои системы при оказании услуг.

Мы все время говорим об одних и тех же проблемах, но нас, как представителей управляющих организаций, не слышат или не хотят замечать. Мы делаем обращения на разные уровни законодательной и исполнительной власти, но куда потом все это девается и как на выходе получается совершенно иной документ – нам непонятно. Возьмем в пример последние поправки в Жилищный кодекс, 4 июня 2011 года подписанные президентом страны. В первом чтении в Госдуме рассматривался один текст законопроекта. А ко второму чтению был представлен кардинально другой по содержанию документ.

- Обозначьте, пожалуйста, наиболее злободневную проблему отрасли.

- Вышло 354-е постановление правительства РФ, и все управляющие компании должны заключать договоры на оказание коммунальных услуг потребителям. Тем же самым документом организациям предписывается покупать ресурсы у поставщиков тепла и электроэнергии, воды и водоотведения и продавать их населению по тем же тарифам, утвержденным государством. То есть продать ровно за столько, за сколько покупают. При этом управляющая компания несет определенные затраты при покупке, выставлении квитанций, сборе средств и их переводе снабжающим коммунальным компаниям. Все эти расходы составляют не меньше 5% всей суммы платежей. По нормам действующего законодательства, управляющая компания должна предъявить собственникам жилья понесенные расходы и получить их согласие на включение данных расходов в квитанции. Если же собственник откажется добровольно увеличивать объемы своей платы, управляющая компания обязана и дальше оказывать ему данную услугу, находясь в роли того самого Мойши из анекдота, который покупал яйца по 4 рубля, варил их и продавал также по 4 рубля, а когда его спрашивали: «Что ты имеешь?», - он отвечал: «Навар».

Сегодня пропорция долей платежей за содержание и текущий ремонт, поступающих в управляющие организации, и платежей за коммунальные услуги выглядят как 15-20% к 80-85%, где наименьшая часть - поступления управляющих организаций. По закону, управляющие компании должны отдать все 100% за поставленную коммунальную продукцию и самостоятельно разбираться с должниками, если таковые имеются. Надо уточнить, что мы не имеем права направлять на оплату коммуналки средства, передаваемые жильцами на содержание и ремонт их многоквартирного дома. То есть их надо изъять из прибыли, которая ограничивается максимальной рентабельностью в 15%, «рекомендованной» государством. Практика показывает, что по муниципальным образованиям РФ долг жильцов по квартплате не опускается меньше 5%, а в некоторых из них данная цифра свыше 30%. Даже минимальные 5% через 10 месяцев сформируют половину общего месячного объема платежей. К этому времени управляющая компания из собственной прибыли отдаст уже половину месячного сбора за продукцию монополий. Учитывая, что ее доходная база несоизмеримо меньше объединенных ставок коммунальных платежей, вынести такой гнет мало кто сумеет. Этот концептуальный изъян уже сегодня начинает ломать всю систему.

- Но теперь стало возможным жильцам оплачивать услуги коммунальщиков напрямую ресурсоснабжающим компаниям. Вы этого добивались, и вам навстречу это сделали.

- Сделали, но недоделали. Как тонко это занесено в постановление правительства: собственник имеет право расплатиться со снабжающей организацией напрямую, но при этом, если он не платит или платит не полностью – несет ответственность не перед поставщиками этой самой воды, газа, тепла и т.д., а перед управляющей компанией, которой за него снова предъявят счета ресурсоснабженцы. При этом оплата коммунальных услуг за общедомовые нужды должна вноситься потребителем только в управляющую организацию и включаться в состав расходов на содержание многоквартирного дома (МКД). А в случае недобора средств коммунальщики стребуют их с управляющей компании, чтобы не утруждать себя разбирательствами с каждым отдельным гражданином. Кстати, в тех же клещах находятся и ТСЖ. Начинается повторение истории прошлых лет, когда в ряде городов России уже были банкротства управляющих организаций по причине наличия задолженности перед коммунальщиками.

В случае истребования с управляющей организации задолженности в судебном порядке собственники МКД расстанутся с определенным объемом средств на содержание и ремонт.

Однако даже если собственники МКД решили нести дополнительные расходы на сбор и начисление коммунальных услуг, остается проблема вечных неплательщиков. Долги по этой категории граждан придется разделить между остальными собственниками, в противном случае мы знаем, что последует от коммунальщиков.

- Получается, что все изменения последнего времени – на пользу естественным монополиям, поставщикам коммунальных услуг?

- Да. Сегодняшняя правовая база избавляет ресурсоснабжающие организации от какой-либо головной боли при сборе платы за свою продукцию с населения, и в особенности за общедомовые нужды.

- Какие еще новации вызывают у вас опасения?

- Внедрили стандарты раскрытия информации для управляющих организаций. Отлично. Я, несмотря на то, что представляю интересы этих компаний, поддерживаю такой шаг. Но. Кроме нас, из трех форм управления информацию обязано раскрывать еще только ТСЖ. А форма, называемая «непосредственный способ управления», такой обязанности не несет, получая вполне официальную возможность вести свою деятельность в «мутной воде». Думаю, никому не надо объяснять, какие поведенческие типы не редко притягивает непрозрачность, и какую угрозу несет в себе такая дырка в законе.

- Как распределяются доли рынка между обозначенными вами формами управления в Хабаровске, и каков примерный объем этого рынка – за что идет борьба?

- По нашим подсчетам, до 70% рынка сегодня занято управляющими компаниями. В оставшейся доле около 20% контролирует ТСЖ, остальное – непосредственный способ управления. В Хабаровске всего около 8 млн кв м жилья. В среднем, плата составляет 30 рублей за квадрат. Получается, что объем рынка управления находится примерно у отметки 240 млн рублей. На рынке коммунальных услуг цифра будет примерно в 4 раза больше.

- Нет попыток монополизации рынка?

- Такие движения наблюдаются за теми управляющими организациями, которые принадлежат холдингам ресурсоснабжающих компаний. Сейчас на Дальнем Востоке таких компаний нет. Заходить на местный рынок они уже пробовали, но быстро потеряли к нему интерес ввиду ограниченности количества потребителей, сложных условий предоставления услуг. Кроме того, весь рынок не интересен никому. Основную доходность в отрасли дает обслуживание больших многоквартирных домов. Таких в Хабаровске, например, не более 40%. За эту часть и идет борьба. Кстати, не всегда честная.

Отсутствие четких правил в отрасли ведет к рейдерским захватам объектов обслуживания. Во Владивостоке периодически возникают ситуации, когда люди не знают, кому платить, получая больше одной квитанции от обслуживающих их управляющих компаний и компании-самозванца. Сейчас эта болезнь начинает проявляться и в спокойном до последнего времени Хабаровске.

- Что, по-вашему, необходимо сделать для нормализации положения в отрасли?

- Необходимо разработать стандарты деятельности управляющих организаций, ввести перечень обязательных работ, в рамках которых будет работать и бизнес, финансово отвечая за их несоблюдение, и потребители, оценивающие выполнение обязательств по установленным параметрам и несущие ответственность за халатное отношение к объекту недвижимости. А для того чтобы на рынке управляющих компаний функционировали надежные организации, необходимо запустить бесперебойный механизм обязательного самоконтроля с наличием коллективной финансовой ответственности – саморегулирование.

Сегодня учредитель управляющей организации, имеющей, как правило, форму ООО, рискует только уставным капиталом в сумме 10 тыс. рублей. При этом через компанию проходят порой значительные средства жителей МКД. Недобросовестные бизнесмены вполне могут воспринимать такую ситуацию как легкий способ нечестно заработать: собрал деньги, вывел на другие счета - объявляй банкротство или закрывай контору, организуй управляющую компанию с другим названием и собирай новый капитал - почувствовал рядом дыхание полиции – ушел за границу. Впрочем, в ситуации банкротства, при нынешних условиях ведения бизнеса, может оказаться и вполне добросовестный предприниматель.

В любом случае, пострадавшими будут в первую очередь потребители – жители, оставшиеся без денег и услуг на своих домах. Механизма замещения ответственности в случае некачественного оказания услуг (работ) нет - государство остается в стороне. Обязательное саморегулирование в отрасли способно возместить потери за проблемного члена сообщества.

Досье "ЗР"

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «ЖКХ групп» образована в 2008 году для защиты прав и законных интересов жилищно-коммунальных организаций. Сегодня в состав СРО входят более 100 управляющих организаций из 5 дальневосточных субъектов РФ – члены СРО ЖКХ групп, его филиалы открыты во Владивостоке и Южно-Сахалинске, головной офис организации расположен в Хабаровске.