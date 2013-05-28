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У предпринимателей Хабаровска очень наболело

28 Мая 2013, 18:20 | Хабаровск

В Хабаровске прошла вторая Конференция предпринимателей Хабаровского края. В числе рассмотренных вопросов можно отметить кадровые проблемы, условия ведения бизнеса, тему борьбы с теневым сектором и коррупцией.

Внимание ко второй конференции определилось выполнением решений первой, прошедшей в это же время в Хабаровске год назад. Как сообщил председатель совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края Сергей СТЕПАНОВ, в рамках прошлогодних рекомендаций региональными властями был принят целый ряд ожидаемых бизнесом решений. В частности, разработан краевой закон о поддержке предпринимательства, который должен быть принят думой 29 мая. В принятой региональной программе поддержки предпринимательства на 2013-2020 годы отражены многие проблемы, озвученные на прошлом форуме: усилены меры поддержки производственно-инновационного направления развития, включены меры по стимулированию молодежного предпринимательства, расширен доступ к финансовым ресурсам и т. д. Одной из самых злободневных и до сих пор нерешенных проблем Сергей Степанов назвал вопросы выделения земли под строительство. Сложность и затянутость процедур тормозит развитие многих частных предприятий в крае.

Реальный эффект решений первой конференции подогрел внимание предпринимательского сообщества ко второй. В нынешнем мае в качестве участников зарегистрированы более 700 человек против 600 в прошлом году, а саму работу форума пришлось продлить до двух дней, чтобы успеть обсудить все поставленные бизнесом вопросы.

Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Александр Зубов
Теги: строительство  бизнес  конференция  земля  кадры  предпринимательство 



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