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"Амурское пароходство" загружает флот
Группа компаний «Амурское пароходство» (холдинг RFP Group) планирует увеличить объем грузоперевозок в период навигации 2013 года. В текущем году запланированы к перевозке 1,7 млн тонн грузов, что на 100 тыс. тонн больше показателя 2012 года.
Морским флотом предполагается перевезти 1 062 тыс. тонн грузов, речным - 718 тыс. тонн. Существенных изменений в номенклатуре грузов не ожидается, основными видами останутся круглый лес, шпон, флотационный концентрат, уголь.
По данным ГК, к настоящему времени «Амурское пароходство» получило заявки от ряда компаний. В их числе ОАО «Амурский судостроительный завод», ООО «Межрайтопливо», ОАО «Хабаровскнефтепродукт». Отправителями круглого леса выступят ООО «Торговый дом РФП» и ЗАО «Шелеховский КЛПХ», заказчиком перевозки шпона стало ООО «Амурская лесопромышленная компания», ООО «ТД Полиметалл» заключило соглашение о транспортировке флотационного концентрата, ООО «Балтийская экспедиторская компания» отправит крупногабаритный груз для Комсомольского НПЗ. На минувшей неделе суда «Амурского пароходства» доставили первые партии грузов из города Хабаровска в порты Нижнего Амура.
Кроме этого, в 2013 году ГК «Амурское пароходство» планирует значительно увеличить собственный контейнерный парк, что позволит предприятию расширить свое присутствие на рынке контейнерных перевозок в КНР, а также обеспечить потребности холдинга RFP Group, в структуру которого входит предприятие с гарантированным тарным фондом для отправок продукции лесопереработки в страны АТР. В приобретение контейнерного парка планируется инвестировать $1 млн. С учетом баржебуксирных составов всего в 2013 году в работу будет выведено более 80 единиц грузового флота, в том числе 2 морских судна и 16 судов смешанного плавания «река-море», работающих в круглогодичном режиме.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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