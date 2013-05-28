www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Амурское пароходство" загружает флот

28 Мая 2013, 18:13 | Хабаровск

Группа компаний «Амурское пароходство» (холдинг RFP Group) планирует увеличить объем грузоперевозок в период навигации 2013 года. В текущем году  запланированы к перевозке 1,7 млн тонн грузов, что на 100 тыс. тонн больше показателя 2012 года.

Морским флотом предполагается перевезти 1 062 тыс. тонн грузов, речным - 718 тыс. тонн. Существенных изменений в номенклатуре грузов не ожидается, основными видами останутся круглый лес, шпон, флотационный концентрат, уголь.

По данным ГК, к настоящему времени «Амурское пароходство» получило заявки от ряда компаний. В их числе ОАО «Амурский судостроительный завод», ООО «Межрайтопливо», ОАО «Хабаровскнефтепродукт». Отправителями круглого леса выступят ООО «Торговый дом РФП» и ЗАО «Шелеховский КЛПХ», заказчиком перевозки шпона стало ООО «Амурская лесопромышленная компания», ООО «ТД Полиметалл» заключило соглашение о транспортировке флотационного концентрата, ООО «Балтийская экспедиторская компания» отправит крупногабаритный груз для Комсомольского НПЗ. На минувшей неделе суда «Амурского пароходства» доставили первые партии грузов из города Хабаровска в порты Нижнего Амура. 

Кроме этого, в 2013 году ГК «Амурское пароходство» планирует значительно увеличить собственный контейнерный парк, что позволит предприятию расширить свое присутствие на рынке контейнерных перевозок в КНР, а также обеспечить потребности холдинга RFP Group, в структуру которого входит предприятие с гарантированным тарным фондом для отправок продукции лесопереработки в страны АТР. В приобретение контейнерного парка планируется инвестировать $1 млн. С учетом баржебуксирных составов всего в 2013 году в работу будет выведено более 80 единиц грузового флота, в том числе 2 морских судна и 16 судов смешанного плавания «река-море», работающих в круглогодичном режиме.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: Полиметалл  Амурское пароходство  флот  уголь  грузоперевозки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru