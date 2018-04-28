Росстандарт не выявил нарушений по итогам проверки АЗС ННК

Проверено 4 вида топлива, реализуемых на АЗС №55 ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»: Супер Евро-98 GreenEco NEO, Премиум Евро-95 GreenEco NEO, Регуляр Евро-92 и дизельное топливо

Ведомство заявляет, что поводом для проверки стала жалоба клиента АЗС на качество топливо. Проверено 4 вида топлива, реализуемых на АЗС №55 ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»: Супер Евро-98 GreenEco NEO, Премиум Евро-95 GreenEco NEO, Регуляр Евро-92 и дизельное топливо. Испытания нефтепродуктов Росстандарт проводил в Аккредитованной независимой лаборатории в г.Владивостоке.

«В ходе внеплановой выездной проверки государственного надзора за соблюдением предприятием требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» на АЗС №55 нарушений не установлено», — говорится в официальном заключении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

В ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» провели собственную проверку, результаты которой подтвердили, что все нефтепродукты, реализуемые на АЗС ННК Хабаровского края, соответствуют требованиям технического регламента.

В Группе ННК неизменное заводское качество достигается за счет постоянного многоступенчатого контроля качества нефтепродуктов на всех этапах их перевалки, начиная от нефтеперерабатывающего завода до пистолета топливораздаточной колонки на АЗС. Важнейшим элементом внутреннего контроля является собственная сеть мобильных лабораторий контроля качества, которые ежегодно совершают более 500 внезапных проверок на АЗС.