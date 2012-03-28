Страховщики вступают в Allianz

Проект интеграции российских страховых компаний РОСНО, САК «Альянс» и «Прогресс-Гарант», входящих в международный холдинг Allianz SE, вышел на завершающий этап – ребрендинг. С апреля 2012 года объединенная компания ОАО СК «Альянс» начнет работать под новым брендом, «прививая» российскому рынку западноевропейские стандарты.

Как рассказал на пресс-конференции, прошедшей 20 марта в Хабаровске, президент ОАО СК «Альянс» Хокан ДАНИЕЛССОН, бренд Allianz имеет огромное влияние и авторитет в Европе и других странах мира как один из крупнейших и старейших финансово-страховых гигантов. Таким образом, ребрендинг в России является важной частью глобальной политики Allianz по созданию единого имиджа компаний холдинга в мире. Результатом начавшегося ребрендинга станут не только масштабные внешние изменения (новый логотип, фирменный корпоративный стиль, оформление офисов), но и усовершенствование внутренних бизнес-процессов, подходов к обслуживанию клиентов, разработка новых продуктов.

- В целом процесс интеграции страховых компаний проходил без каких-либо проблем, - отметил Хокан Даниелссон. – Однако при переходе к глобальному бренду, который может продлиться один-два года, необходимо будет приводить все три компании к единому западноевропейскому стандарту в части клиентского сервиса. Здесь нам предстоит большая и непростая работа.

На территории Дальнего Востока изменения коснутся всех офисов СК «Альянс», расположенных в Хабаровском, Приморском краях, в Камчатской, Амурской, Сахалинской областях, Республике Саха (Якутия) и ЕАО. По словам директора Центральной и Дальневосточной дирекций компании Василия ГРИШУТКИНА, платформа для предстоящих изменений в ДФО уже создана.

- Компания «Альянс» демонстрирует на Дальнем Востоке стабильный и устойчивый рост. Одним из ключевых и перспективных направлений бизнеса является сегодня добровольное медицинское страхование. По итогам 2011 года его доля в структуре портфеля «Альянса» на дальневосточном рынке составила 30,4%, а в Хабаровском крае – 67%. На развитие именно этого сегмента будут направлены многие новые страховые продукты компании, - рассказал Василий Гришуткин.

Помимо этого, в 2012 году «Альянс» планирует увеличить долю рынка в имущественных видах страхования, создать центр морского страхования на базе филиала во Владивостоке, развить комплексное страхование малого и среднего бизнеса, а также сервисную составляющую в обязательных видах страхования в регионе.

Впрочем, особого внимания относительно последнего пункта заслуживает ОСАГО. Поскольку из-за неблагоприятной статистики ДТП и госрегулирования страховых тарифов в России данный вид страхования остается убыточным, увеличивать долю автогражданки в структуре своего бизнеса «Альянс» пока не планирует. Невозможность полноценного переноса европейских стандартов на российский рынок обусловлена также тем, что на западе уже достаточно долгое время страхованию подлежит не автомобиль как техническое средство, а водитель, т.е. его жизнь и здоровье. Иными словами, как таковое ОСАГО фактически отсутствует.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».