В Хабаровском крае формируется новая программа развития лесопромышленного комплекса

В июле 2012 года правительство Хабаровского края рассмотрит новую программу развития лесопромышленного комплекса региона на период до 2020 года. Сейчас в структурах краевого министерства природных ресурсов проходит окончательное согласование параметров документа.

Как стало известно «ЗР», проект программы предусматривает вовлечение в ежегодный экономический оборот всех 11,5 млн куб м расчетной лесосеки. Чтобы понять масштабы задач, можно сказать, что сегодня используется чуть больше половины этого объема. В крае заработают и новые методики использования лесных ресурсов:

- Уже существует принципиальная договоренность с компанией «Римбунан Хиджау» о начале плантационного выращивания древесины в районе им. Лазо. В будущем лесопереработчик сможет снабжать свой завод в поселке Хор выращенной рядом древесиной, - рассказывает заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края – председатель комитета лесной промышленности Вячеслав КОВАЛЕВ.- Повсеместно должны уйти в прошлое технологии сплошных рубок, необходимо окончательно побороть промышленное браконьерство при лесозаготовках.

Важнейшим событием лесопереработки должно стать начало реализации проекта строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Амурске. Работы по созданию комбината значились и в программе развития лесопереработки 2005 – 2012 годов. Однако холдинг «РФП групп», в состав которого входит «Дальлеспром», проведя оценку проекта, пока не счел возможным приступить к его реализации. Но цена строительства сегодня уже превышает 40 млрд рублей. И потребуется больше 10 лет на возврат данных вложений. Такая экономика холдинг «РФП групп» пока не устраивают. При этом никто от него не отказывается, ищем возможные варианты частно-государственного партнерства, присматриваемся к ресурсам новых институтов развития Дальнего Востока, создаваемых государством, думаем, как сформировать более привлекательные условия для начала работ.

Стоит отметить, что новая программа развития будет формироваться на уже вполне ощутимой базе. К 2012 году в крае заработали 3 крупных лесоперерабатывающих производства, еще 2 находятся в стадии строительства. Регион перерабатывает около 30% всей заготавливаемой древесины - до 1 млн 600 тыс. куб. м. По итогам 2011 года выпущено 870 тыс. куб. м пиломатериалов, что выше показателей 2008 года. А после выхода на проектную мощность всех создаваемых сейчас производств переработка составит не менее 5 млн куб. м, что позволит достичь показателей выпуска пиломатериалов, зафиксированных в 1991 году – около 2,2 млн куб. м.

Чтобы достичь таких результатов, властям края пришлось в течение последних 7 лет провести значительное переформатирование отрасли, состоявшей из более чем 150 небольших компаний – арендаторов, занимавшихся почти исключительно вырубкой лесных ресурсов и отправкой их за рубеж. Сегодня в лесу осталось 130 арендаторов, часть из которых относится к категории крупных, объединивших в себе небольшие предприятия и их ресурсы. Так возник «Дальлеспром», в который вошли почти 2 десятка предприятий, несколько лесозаготовителей объединились вокруг «Аркаима». В начале 2000-х объем заготовки леса крупными компаниями не превышал 40%. Сейчас на их долю приходится 68%.

- Когда встал вопрос коренной модернизации лесного комплекса, мы в первую очередь столкнулись с необходимостью создания и привлечения на территорию крупных компаний, способных реализовать серьезные инвестиционные проекты, - вспоминает Вячеслав Ковалев. - Создать лесопромышленные холдинги можно путем объединения небольших компаний. При этом заставить их это сделать в условиях свободной экономики нельзя. Поэтому в первое время все строилось преимущественно на моральном воздействии на участников рынка – объясняли, убеждали, доказывали. Легче стало в 2007 году, после выхода постановления правительства РФ о поддержке развития деревопереработки. Тогда были введены правила безаукционного получения леса при реализации проектов переработки, предоставлены льготы по арендной плате за лесные участки. В развитие этих стимулов, правительство Хабаровского края в минувшем году приняло решение о снижении наполовину части арендной платы, зачисляемой в региональный бюджет, для компаний, организующих обрабатывающие производства. Хорошим толчком к объединению и разработке проектов переработки послужило и повышение таможенных пошлин на вывоз необработанной древесины.

Важным фактором, обеспечивающим перспективу развития лесопереработки, является спрос на производимую продукцию. Ни один из работающих сейчас заводов не имеет проблем со сбытом продукции, которая почти полностью отправляется за рубеж. Важно, что спрос нашелся даже после фактического закрытия перед краевыми производителями рынков продукции лесопереработки Японии и Китая. Компания «Амур-форест», производящая пиломатериалы в поселке Березовый, продает их в Европе. Морем на Европу везет продукцию и «Аркаим». По мнению Вячеслава Ковалева, мировые рынки не могут долго находиться без продукции хабаровских переработчиков, так как основная ее масса изготавливается из уникального сырья – местной лиственницы, не имеющей аналогов в мире по своим качественным характеристикам. Потому рынок нередко сам подстраивается под лесной комплекс региона, признавая за ним неоспоримое естественное преимущество.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».