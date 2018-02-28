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Один из крупнейших портов региона сохранил гендиректора
Бывший топ-менеджер «Мечела» будет руководить «Портом Ванино» еще, как минимум, год
Совет директоров АО «Ванинский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино, Хабаровский край) принял решение о продлении полномочий гендиректора компании Евгения ДМИТРАКОВА сроком на один год, а также одобрил совмещение топ-менеджером других должностей.
Г-н Дмитраков возглавил «Порт Ванино» 28 февраля 2017 года, после того как совет директоров досрочно прекратил полномочия гендиректора компании Валерия БАЛАКИНА на фоне скандала с угольной пылью в порту.
До этого Дмитраков занимал должность технического директора ООО «УК Мечел-Транс» (входит в группу «Мечел»).
АО «Порт Ванино» в 2017 году сократило чистую прибыль по РСБУ на 1,3% по сравнению с показателем 2016 года - до 1,947 млрд рублей. Выручка при этом уменьшилась на 8,2% - до 3,537 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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