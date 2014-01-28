Предпринимателям Хабаровска выдали компенсацию за наводнение

Предприниматели Хабаровского края, чей бизнес пострадал от наводнения в июле-октябре прошлого года, получили в виде субсидий 79,2 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства края.

Субсидии малому бизнесу на возобновление деятельности выплачиваются во исполнение президентского указа, а также в рамках краевой программы развития малого и среднего бизнеса (МСБ) на 2013-2020 годы, говорится в сообщении.

Со ссылкой на минэкономразвития региона уточняется, что представители МСБ получают субсидии размером до 600 тыс. рублей на одно предприятие. При этом предприниматель должен подтвердить факт нахождения своего поврежденного имущества в зоне подтопления. Получивший субсидию обязан возобновить предпринимательскую деятельность.

Всего поступило 200 заявок на сумму около 100 млн рублей. Из них 159 заявок удовлетворено. В связи с тем, что заявки продолжают поступать, ведомство постановило продолжить оказание поддержки в 2014 году.

газета "Золотой Рог", Владивосток.