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Работодатели Хабаровска дождались акции «Должник»
27 Сентября 2011, 23:46 | Хабаровск
В Хабаровске стартовала акция «Должник», в ходе которой ежедневно будут проводиться совместные рейды Пенсионного фонда России (ПФР) и службы судебных приставов по торговым точкам, офисам организаций и индивидуальных предпринимателей, а также местам их проживания.
Главная цель акции - принудительное взыскание задолженности на обязательное пенсионное страхование с работодателей, которые не уплатили страховые взносы в ПФР за себя или за своих работников, сообщили РИА AmurMedia в управлении ПФР в Хабаровске и Хабаровском районе. УПФР в Хабаровске и Хабаровском районе рекомендует руководителям предприятий-должников не дожидаться прихода судебного пристава и погасить задолженность.
Автор: РИА AmurMedia
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