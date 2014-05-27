В Хабаровском крае одной землей малый бизнес сыт не будет

На вопросы «Золотого Рога в Хабаровске» отвечает сопредседатель отделения «Деловой России» по Хабаровскому краю и ЕАО Андрей Сухоруков.

Почему решение земельного вопроса не сможет помочь эффективному развитию малых региональных предприятий, «Золотому Рогу» рассказал сопредседатель межрегионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО Андрей СУХОРУКОВ.

- На прошедшем заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края активно обсуждался вопрос об оперативности предоставления бизнесу земли. Каких результатов удалось добиться?

- Власти обещают, что сроки предоставления земельных участков под строительство немного сократятся. Этот вопрос поднимается уже достаточно продолжительное время, и каждый раз находится масса причин, по которым изменить ситуацию становится якобы невозможно. В настоящее время срок оформления составляет 500 календарных дней, что, на мой взгляд, является издевательством над бизнесом. Обещают снижение сроков, разрабатывают планы мероприятий, но воз и ныне там. Надо понимать, что любой потенциальный инвестор заинтересован, чтобы его вложения быстрее начали приносить доход. Когда цикл из процедур согласования земельного участка, строительства объекта и ввода его в эксплуатацию затягивается, бизнес-план становится экономически невыгодным. Инвесторы готовы тратить время на решение земельного вопроса, только когда речь идет о добыче полезных ископаемых, но когда дело касается производства – в регион иностранный бизнес идет неохотно. К слову сказать, в Китае, например, созданы специальные участки с готовыми инженерными коммуникациями. Что мешает нам пойти по такому пути? Для того чтобы ускорить процесс предоставления земельных участков для бизнеса у нас, необходимо внести ряд изменений в регламенты, следует определить жесткую ответственность за затягивание сроков рассмотрения заявления – об этом бизнес-сообщество говорит уже давно. Кроме того, большая продолжительность срока предоставления земельных участков порождает серьезную коррупционную составляющую.

- Несовершенство порядка предоставления земельных участков под строительство мешает в равной степени как начинающим предпринимателям, так и опытным владельцам собственного бизнеса?

- Данный фактор влияет и на развитие стартапов, и на рост уже состоявшегося бизнеса. Моя компания «Фабрика быстрой символики» существует 11 лет, и я был бы готов расширить производство. Но возвести новый объект необходимо в районе расположения основного офиса, где работают мои партнеры. К сожалению, я уже несколько лет не могу найти кусочек земли, на котором можно развернуть стройку. Свободной земли нет. Точнее, визуально она есть, строительство ведется, но все уже распределено. Если бы был информационный ресурс, обратившись к которому любой предприниматель смог бы узнать о наличии и расположении свободных земельных участков, это существенно облегчило бы процедуру планирования бизнеса в части земельных отношений. Может быть, мы когда-нибудь и придем к пониманию того, что бизнес как налогоплательщик не должен выступать в роли просителя. Ведь именно предприниматели содержат бюджеты всех уровней.

- Земельный вопрос можно назвать одним из факторов влияния на инвестиционную привлекательность региона. Идеи создания территорий опережающего развития (ТОРы) и индустриальных парков внушают реальному бизнесу оптимизм?

- ТОРы предполагают льготные условия для работы крупного и среднего бизнеса. Развитие малого бизнеса следует рассматривать отдельно – в рамках создания целевых технопарков в крае. Я бы стал одним из первых резидентом такого технопарка, но пока в планах для себя ничего приемлемого не вижу. Более того: если краевые власти хотят развивать малый бизнес, следует создать предпосылки для работы малых компаний с крупным бизнесом. Сегодня крупный бизнес, как и государственные корпорации, еще не воспринимает малые предприятия как полноценных партнеров.

- Около 40% российского бизнеса до сих пор остается в тени. Каким способом можно выманить предпринимательство на светлую сторону легальности?

- Для того чтобы бизнес вышел из тени, необходимо создать условия, при которых в тени будет невыгодно работать. Например, до сих пор идет борьба с нелегальными таксистами. Достаточно создать условия, чтобы желающие могли по принципу одного окна легко и быстро заплатить за лиценцию и оперативно, без лишней волокиты получить ее на определенный срок. В противовес ввести такие размеры штрафов за нелегальный извоз, чтобы нелегалу было экономически выгодно приобрести лицензию. Таким образом, бюджет будет наполняться. А сегодня самозанятый таксист должен зарегистрироваться как частный предприниматель, взвалив на себя бремя документооборота и отчетности. Как думаете, он пойдет на это? Это делают единицы, как следствие, бюджет теряет деньги.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета "Золотой Рог в Хабаровске".