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Логистиков зовут в Хабаровск
27 Апреля 2011, 01:19 | Хабаровск
12 мая Дальневосточный международный центр логистики (ДВМЦЛ) приглашает принять участие в региональной бизнес-конференции по логистике.
Конференция проводится при поддержке администрации Хабаровского края. Организаторы предлагают дальневосточным компаниям обменяться опытом и мнениями по применению на практике новых инструментов управления логистикой в области складирования, прогнозирования материального потока, описания и регламентации бизнес-процессов. 13 мая состоится семинар «Проектирование и модернизация складского комплекса. Концепция, технология, оборудование, управление, экономика». Автор и ведущий - А.С. Максимовский (Москва).
Автор: По сообщениям информагентств
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