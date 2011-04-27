Логистиков зовут в Хабаровск

12 мая Дальневосточный международный центр логистики (ДВМЦЛ) приглашает принять участие в региональной бизнес-конференции по логистике.

Конференция проводится при поддержке администрации Хабаровского края. Организаторы предлагают дальневосточным компаниям обменяться опытом и мнениями по применению на практике новых инструментов управления логистикой в области складирования, прогнозирования материального потока, описания и регламентации бизнес-процессов. 13 мая состоится семинар «Проектирование и модернизация складского комплекса. Концепция, технология, оборудование, управление, экономика». Автор и ведущий - А.С. Максимовский (Москва).