Новаторов в ДГК оказалось много

В ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) завершился первый конкурс на лучшие инвестиционные и инновационные предложения среди работников.

Комиссия из ведущих менеджеров компании по техническому и финансово-экономическому направлениям под руководством генерального директора Михаила ШУКАЙЛОВА после тщательного рассмотрения выбрала 8 из 124 представленных проектов. Все они будут реализованы на средства компании во 2-3 кварталах 2011 г. Как сообщает пресс-служба ДГК, технически разнонаправленных и экономически эффективных предложений оказалось столько, что первоначальный бюджет конкурса пришлось увеличивать вполовину. Тем не менее полученная выгода от внедрений должна оправдать все вложения: на реализацию проектов потребуется около 7 млн рублей, а годовой экономический эффект составит почти 10,8 млн рублей.