«Дальэнергомаш» представит свои разработки в «Роснано»

В мае научные разработки хабаровского завода «Дальэнергомаш» по организации производства лопаток с гибридным наноструктурированным покрытием будут представлены на научно-техническом совете «Роснано».

Об этом «ЗР» рассказал генеральный ОАО «Дальэнергомаш» Петр БОЙЧУК, рассчитывающий, что «к концу мая подадим наши разработки на научно-технический совет «Роснано», от которого зависит одобрение финансирования проекта». Если решение будет положительным, после 1-2 месяцев проработки организационных вопросов будет открыто финансирование. Без денег «Роснано» компания способна организовать только опытное производство, а выпуск продукции в промышленных масштабах возможен при наличии недорогих инвестиционных ресурсов. Тезис, что в результате избытка ликвидности и усиления конкуренции среди банков возникла дешевизна и доступность банковских кредитов, Петр Бойчук назвал иллюзией.