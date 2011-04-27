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«Дальэнергомаш» представит свои разработки в «Роснано»
В мае научные разработки хабаровского завода «Дальэнергомаш» по организации производства лопаток с гибридным наноструктурированным покрытием будут представлены на научно-техническом совете «Роснано».
Об этом «ЗР» рассказал генеральный ОАО «Дальэнергомаш» Петр БОЙЧУК, рассчитывающий, что «к концу мая подадим наши разработки на научно-технический совет «Роснано», от которого зависит одобрение финансирования проекта». Если решение будет положительным, после 1-2 месяцев проработки организационных вопросов будет открыто финансирование. Без денег «Роснано» компания способна организовать только опытное производство, а выпуск продукции в промышленных масштабах возможен при наличии недорогих инвестиционных ресурсов. Тезис, что в результате избытка ликвидности и усиления конкуренции среди банков возникла дешевизна и доступность банковских кредитов, Петр Бойчук назвал иллюзией.
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