Хабаровские предприниматели выйдут на площадь

Совет по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края большинством голосов поддержал инициативу Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей (ДВОПП) по проведению 20 мая митинга в поддержку предложений президента РФ Д.А. МЕДВЕДЕВА по улучшению инвестиционного климата и снижению страховых взносов.

Как рассказал «ЗР» председатель ДВОПП Евгений ШУЛЕПОВ, в заявке на проведение митинга на Комсомольской площади Хабаровска будет указано 300 человек. В подготовленном проекте резолюции говорится: «Мы полагаем, что кроме экономической составляющей, в проблеме взносов есть и политическая - это утрата доверия налогоплательщиков к верховной власти страны, так нелепо «поддержавшей» малый бизнес. Вновь «на коне» оказались налогоНЕплательщики, которые не несут никакого бремени содержания государства». По информации ДВОПП, бизнес предпринимателей, в условиях действия 212-ФЗ, находится в предбанкротном состоянии: в 1-м квартале почти 78% субъектов малого и среднего предпринимательства вернулись к использованию теневых способов ведения бизнеса, сокращают рабочие места, заморозили повышение зарплат работникам предприятий.

Участники митинга будут настаивать на возврате размера взносов для предприятий, работающих по упрощенке, на уровень 14% не с 2012 года, а задним числом, с января этого года. Образовавшуюся переплату предлагают зачесть в счет будущих платежей. Компенсировать выпадающие налоги предприниматели предлагают за счет тех, кто вовсе не платит налогов - переориентировать внимание налоговых органов на взыскание налогов с них, а также за счет сокращения издержек внебюджетных фондов, объединив их персонал в единую компанию, управляющую средствами всех фондов.

В беседе с корреспондентом «ЗР» Евгений Шулепов рассказал, что в качестве пополнения бюджетных возможностей государству было бы полезней заняться настоящей борьбой с коррупцией, съедающей, по имеющимся оценкам, около 1 трлн рублей только на распределении госзаказов. Доходным, по мнению ДВОПП, будет анализ и устранение причин оттока капитала из России, составившего в 2010 году около $40 млрд. По мнению председателя ДВОПП, кардинальным способом решить проблему можно, передав функции оплаты НДФЛ, отчислений в социальные фонды самим гражданам. С этим предложением хабаровские предприниматели обращаются в различные федеральные инстанции на протяжении всех последних лет. Но не находят понимания. В качестве мотивации отказов Евгений Шулепов процитировал ответ Минсоцразвития РФ, гласящий, что этого нельзя сделать потому, что: «наши граждане не любят платить налоги».

Стоит отметить, что предприниматели проявляют политическую лояльность – не акция протеста, а митинг «в поддержку». Может, так услышат!