Безвозмездные гранты для бизнеса отменяются

Несмотря на это в Хабаровском крае ежегодно растет число предпринимателей

Для государства сегодня важно стимулировать создание новых бизнесов, чтобы в сфере предпринимательства было задействовано как можно больше экономически активного населения. Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в РФ установлен ориентир: к 2030 году доля малых предприятий в ВВП должна вырасти в два раза.

В Хабаровском крае также намерены усилить вклад предпринимательства в экономику и используют для этого различные меры поддержки - как федеральные, так и региональные. О том, как сегодня развивается этот сектор в регионе, разговор с заместителем министра экономического развития Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков Иваном ЗАГОРСКИМ.

- Иван Олегович, по данным краевого минэкономразвития, в прошлом году малый и средний бизнес «подрос» на девять тысяч вновь образованных. Что, на ваш взгляд, способствовало такой предпринимательской активности?

- Действительно, несмотря на кризисные явления, показатели малого и среднего бизнеса в 2016 году оказались неплохие. На предприятиях МСП края, получивших поддержку за счет краевой и федеральной программ развития малого бизнеса, за 2016 год организовано более 840 новых и сохранено почти 3 тысячи действующих рабочих мест, количество субъектов увеличилось на 1,7%, налоговые поступления умножились в бюджеты всех уровней.

Считаю, немалую роль в этом сыграли различные преференции, предусмотренные этому сектору экономики в краевой программе. Так, существует льготная ставка по налогам для предприятий МСП, занимающихся одним видом бизнеса, предусмотрены налоговые каникулы для вновь создаваемых ИП, серьезные налоговые послабления на протяжении первых пяти лет получают предприятия - резиденты ТОСЭР. Подспорьем является и участие госсектора: государственные структуры обязаны 15% всех своих закупок осуществлять через объекты МСП.

Кроме того, предоставляется имущественная поддержка - аренда помещений на льготных условиях или по фиксированным ставкам на уровне прошлого года. Например, в Советско-Гаванском районе ветеринарная клиника снимает помещение с имущественной поддержкой за 15 тыс. рублей в год.

- Можно ли связывать рост ИП с оказанием государственной помощи субъектам МСП?

- Думается, не стоит преувеличивать роль субсидирования и льготных условий финансовой поддержки для предпринимателей. Сегодня в крае более 60 тысяч субъектов МСП, а получателями прямой финансовой поддержки являются только около 700.

Почему-то считается, что нужно охватить господдержкой все 100% предприятий МСП, по принципу эпохи застоя - всем дать высшее образование. Предприниматели сами решают, воспользоваться им или нет сторонней помощью. Задача органов власти - создавать условия для развития МСП, устранять административные барьеры. В части последнего в крае уделяется особое внимание такому направлению, как экспертиза нормативно-правовых актов, касающихся бизнеса, - так называемая оценка регулирующего воздействия (ОРВ). Выявленные в ходе экспертизы НПА с «барьерами» направляются в органы исполнительной власти для устранения недостатков.

- Есть ли приоритетные направления для получения субсидий?

- На сегодняшний момент наиболее популярными видами малого бизнеса в крае, как и по всей России, остаются оптовая и розничная торговля, сфера услуг. И только потом идет производство, поэтому оно является приоритетным направлением для получения субсидий, особенно инновационное, а также сельское хозяйство.

- Какие инструменты используют госорганы для оказания помощи субъектам МСП?

- Ключевым инструментом в этой работе является программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». «Локомотивами» поддержки МСП являются краевые объекты инфраструктуры, деятельность которых субсидирует правительство края. Одно из ведущих - АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству» (АНО «КАСП»), которое координирует работу всех остальных объектов инфраструктуры поддержки бизнеса. К ним относятся Фонд поддержки малого предпринимательства, Гарантийный фонд, Дальневосточный центр развития конкуренции в социальной сфере, муниципальные центры поддержки.

Среди основных мероприятий поддержки предпринимательства - предоставление Фондом поддержки малого предпринимательства микрозаймов по льготным ставкам от 8,25 до 10% годовых, в том числе для стартующего бизнеса. При отсутствии залога для получения средств в банке у бизнеса есть возможность обратиться за поручительством в Гарантийный фонд Хабаровского края - здесь обеспечат до 70% залога от суммы предполагаемого кредита. На 1 января 2017 года активы фондов суммарно составляли 780 млн рублей.

Для продвижения продукции и услуг предпринимателей, субсидируется часть затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (до 70 тыс. рублей на одного получателя) и предоставляются бесплатные экспоместа через Центр интегрированной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства края.

В 2016 году запущен проект «МФЦ для бизнеса» с участием АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству» в пилотных муниципалитетах - Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в поселке городского типа Чегдомын. В последнем, например, открылся центр развития предпринимательства.

Подписано соглашение о взаимодействии с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Оно направлено на создание эффективной инфраструктуры для поддержки субъектов МСП, в том числе в части информационной составляющей. В текущем году Хабаровский край подключится к общефедеральному образовательному проекту для потенциальных и действующих предпринимателей по программам «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства».

В рамках соглашения в 2016 году в крае заработала новая информационно-маркетинговая система «Бизнес-навигатор для предпринимателя». Пилотными муниципалитетами выбраны Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

- В чем принцип работы этой системы?

- К примеру, предприниматель захотел открыть кафе в Хабаровске. Зайдя в «Бизнес-навигатор», он вводит желаемый район расположения и видит картину нахождения объектов по этому виду деятельности. Также будут привязки непосредственно к местоположению, система будет показывать, что, к примеру, на этой улице много подобных предприятий, а в другом районе их практически нет. Плюс информационная поддержка, касающаяся непосредственно определенного вида бизнеса: продукты банков, формы и меры поддержки на всех уровнях, наличие коммерческой недвижимости и перечень свободного государственного и муниципального имущества.

С октября 2015 года в крае работает бесплатный телефон Единого информационного центра по мерам поддержки предпринимателей: 8 800 555 39 09. Ресурс себя зарекомендовал, и в 2016 году на телефон «горячей линии» уже поступило и отработано 451 обращение от субъектов МСП.

Всего по итогам 2016 года более 2,5 тысяч предпринимателей приняли участие в обучающих мероприятиях, а также получили информационно-консультационную поддержку, в том числе через общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей Хабаровского края и центры «МФЦ для бизнеса».

- Как видно, средств и различных мер поддержки немало, но мультипликативный эффект на вложенный рубль становится все меньше и меньше. Почему это происходит?

- Причин этому много. Среди них снижение покупательной способности населения. Немалая - свыше 40% - налоговая нагрузка на МСП, внеплановые проверки, высокий курс доллара. Из последних нововведений, усложняющих и без того непростую жизнь предпринимателей, - новый закон, обязывающий продавцов и владельцев магазинов показывать все денежное движение через интернет-кассы. Чтобы организовать кассу-онлайн, предприниматель должен заплатить не менее ста тысяч рублей.

- Основным трендом 2017 года в государственной поддержке МСП станет переход от адресной помощи к мультипликативной. Как вы прокомментируете это новшество?

- Действительно, Минэкономразвития России в 2017 году исключило как класс невозвратную поддержку бизнеса, то есть гранты и субсидии, за исключением предпринимателей в моногородах. Теперь федеральным уровнем такой вид поддержки не рассматривается в связи с его недостаточной эффективностью, и помощь бизнесу будет только возвратная - это микрозаймы и гарантии, предоставляемые соответствующими краевыми фондами, о чем я уже сказал ранее. Другое дело - на каких условиях и под какие проценты предприниматели будут возвращать полученные в долг средства. По сравнению с другими источниками кредитных средств в фондах получать деньги выгодно.

Еще одна особенность федерального субсидирования: ограничение по количеству заявляемых мероприятий - их должно быть не более пяти. В результате край в этом году не получит средства на развитие частных индустриальных парков, Центр экспорта Хабаровского края, поддержку социального предпринимательства.

Ключевой момент федеральной повестки - развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства на всех этапах ведения бизнеса. В крае эту задачу мы решаем комплексно.

Досье «Дальневосточного Капитала»: Всего в Хабаровском крае на развитие малого бизнеса в 2017 году предусмотрено около 1 млрд рублей (с учетом активов Фонда поддержки малого предпринимательства и Гарантийного фонда).

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.