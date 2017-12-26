Завод стал судьбой для тысяч хабаровчан

На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе чтут старые традиции и развивают новые

Когда выпускник Дальневосточного Высшего Инженерного Морского училища (ныне Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского) Леонид ВОРОНЕНКО с красным дипломом вернулся в Хабаровск, перед ним встал вопрос выбора работы. Отец приглашал в проектный институт, где работал сам, а родной дядя - на нефтеперерабатывающий завод, которому отдал всю жизнь. Леонид думал недолго: на заводе трудилась половина его семьи, сам он вырос в заводском поселке, поэтому предприятие чувствовал своим. И на заводе к нему отнеслись с доверием.

Молодому специалисту, получившему в вузе специальность судового электромеханика, сразу предложили должность электромонтера шестого разряда, а спустя год назначили старшим мастером электроцеха. Так, без малого 35 лет назад, началась трудовая карьера нынешнего главного энергетика Хабаровского НПЗ, в которой он прошел практически все ступеньки профессионального роста.









В заводском музее боевой и трудовой славы представлен весь трудовой путь предприятия. Фото музея ХНПЗ.

- Сегодня со всей уверенностью могу сказать, что в 1983 году сделал правильный выбор, - улыбается Леонид Алексеевич, - завод стал моей судьбой, дав возможность для полной самореализации. Здесь особенный коллектив и особая атмосфера.

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» стал рабочим домом для многих трудовых династий. Династия Артеменко - Вороненко одна из самых многочисленных. Ее основатели приехали на строительство предприятия в 1932 году из Казахстана. К сегодняшнему дню общий заводской стаж семьи превышает 435 лет. Запись о работе на предприятии имеют 24 представителя этой династии. И подобных династий на заводе - около пятидесяти. Династия Тимиргалеевых проработала в совокупности около 260 лет, Воробьевых - Якушиных - Купцовых с общим трудовым стажем свыше 230 лет, одиннадцать членов династии Кузнецовых - Солодовниковых - Окомельченко проработали здесь свыше 200 лет.

- Многие семьи приехали в Хабаровск и устроились на завод сразу после его ввода в эксплуатацию, а некоторые и строили его, - рассказывает руководитель заводского музея Татьяна НЕСТЕРОВА. - Свою любовь к предприятию, отношение к делу они передавали из поколения в поколение, и сегодня заводской коллектив отличает высокий уровень ответственности и профессионализма.

В заводском музее боевой и трудовой славы, который был отреставрирован к 80-летнему юбилею завода в 2015 году, представлен весь трудовой путь предприятия, начиная со строительства до сегодняшних дней. Созданная экспозиция демонстрирует новое оборудование и передовые технологии нефтепереработки. Но дольше всего посетители задерживаются у типологического комплекса «Барак первостроителей» и панорамы «Строительство завода». Здесь представлены подлинные вещи первостроителей, инструменты, используемые ими. Вызывают трепет разделы, посвященные репрессиям и Великой Отечественной войне. Представлены в экспозиции и заводские награды, главной из которых является орден Трудового Красного Знамени.

Особое место среди экспонатов занимает старенький патефон, который много лет назад подарил музею дед Леонида Вороненко - Андрей Федотович. Этот проигрыватель по возрасту - ровесник ХНПЗ, однако, когда недавно внук пришел в музей и завел его, оказалось, что старый патефон работает и озвучивает старые музейные пластинки.

Исполняющая обязанности заместителя генерального директора по персоналу и административным вопросам АО «ННК - Хабаровский НПЗ» Ангелина ИВАШИНА и ее коллеги рассказали, как сохраняются и развиваются традиции, заложенные с первых дней существования предприятия, высоко ценится высокий профессеонализм. В трудовом договоре, в частности, прописаны трудовые и социальные гарантии заводчан. Также материально поощряется совмещение профессий - с учетом дополнительного образования и имеющихся допусков. Это стимулирует у работников стремление к повышению профессионального мастерства. Эту же цель преследует организация конкурса профессионального мастерства. Он ежегодно проводится в июле - августе, а итоги оглашаются к Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Конкурс - солидное во всех смыслах мероприятие, которое проводится среди работников основных специальностей и охватывает сотни человек. Рабочие, занявшие в своих номинациях первые три места, получают годовую доплату к зарплате за профмастерство. Согласно положению о конкурсе предусматривается 45 призовых мест.

На АО «ННК - Хабаровский НПЗ» организован непрерывный процесс обучения. Для этого создан лицензированный учебно-курсовой центр. По словам его начальника Анны НАЗАРОВОЙ, благодаря собственной учебной базе на предприятии работники имеют возможность пройдти профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обязательное обучение. В год УКЦ организует обучение для более 1 тыс. человек.

В распоряжении центра просторные классы, укомплектованные необходимым для занятий оборудованием. Образовательная деятельность предусматривает не только лекции, но и практические занятия. Практические занятия проводятся в условиях реальной производственной деятельности завода и на тренажерах. Как рассказывает Анна Назарова, тренажеры полностью соответствуют оборудованию, установленному на производстве, что позволяет обучающимся в дальнейшем легко перейти к эксплуатации реального оборудования на рабочих местах. Важное достоинство тренажеров - это возможность имитации различных внештатных и аварийных ситуаций и отработки навыков действий в этих условиях без риска поломки оборудования и получения травм.

Помимо внутреннего обучения на заводе активно используют и современные возможности дистанционных каналов: обучение, проводимое провайдером по заранее составленной программе, интернет-программы, вебинары, обучающее видео.

- Завод активно сотрудничает с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования города Хабаровска и России: предоставляет места для прохождения практики студентам, согласовывает учебные программы по специальностям, актуальным для предприятия. Помимо этого специалисты предприятия сами читают лекции по тематике нефтепереработки и выступают в роли членов экзаменационных комиссий на государственных экзаменах, а также являются руководителями практики для студентов, стажирующихся на заводе.

Как отмечают в АО «ННК - Хабаровский НПЗ», тех заводчан, которые имеют непрерывный стаж работы и демонстрируют высокую эффективность и потенциал к развитию, предприятие направляет на заочное обучение по специальностям, востребованным на заводе (химическая технология, оборудование нефтепереработки, КИПиА и АСУТП). В настоящий момент 16 работников завода учатся в Тихоокеанском государственном университете, есть «заводские» студенты в национальном исследовательском техническом университете в Иркутске, в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете и других вузах.

- Всем нашим заочникам мы частично компенсируем стоимость обучения, а также при необходимости оплачиваем расходы на дорогу. Их обязанность - добросовестно учиться и после окончания учебы продолжить работу у нас, - рассказывает Анна Назарова.

Большое внимание уделяется на предприятии становлению молодых специалистов. Стержнем этой работы стала программа развития молодых специалистов, которая также осуществляется под эгидой учебно-курсового центра. Она реализуется с 2011 года и направлена на привлечение, удержание и сплочение молодых специалистов. Программа охватывает три первых года работы молодого специалиста на предприятии и включает в себя мероприятия, способствующие успешному процессу адаптации, командообразования, а также развитию знаний и навыков, требующихся в работе.

Благодаря политике по привлечению молодежи с 2002 года по настоящее время процент сотрудников в возрасте до 30 лет поднялся в компании до 30 %, а средний возраст снизился до 41 года.

- Молодыми специалистами компании считаются сотрудники в возрасте до 30 лет включительно, работающие на предприятии не более трех лет и имеющие высшее образование, - объясняет Анна Назарова. - По особо дефицитным специальностям, таким как операторы, машинисты, лаборанты, прибористы, электрики, в программу включаются молодые специалисты со средним техническим образованием. За каждым «новобранцем» закрепляется персональный наставник. На сегодняшний день в программе участвуют 43 человека, из них на третьем году обучения - 7, на втором - 14 и на первом - 22.

Венцом программы является конкурс проектов, который проводится в два этапа и показывает уровень знаний, профподготовки и креативности конкурсантов. Тематика проектов носит практический, прикладной характер. Лучшие участники программы зачисляются в кадровый резерв завода. Участники кадрового резерва в будущем занимают высвобождающиеся или вновь организованные руководящие должности, замещают своих руководителей в период временного отсутствия.

Помимо обязательного соблюдения законодательно установленных льгот и гарантий, АО «ННК - Хабаровский НПЗ» предоставляет расширенный социальный пакет. По словам Ангелины Ивашиной, при заводе действует собственный детский сад. Администрация предприятия оплачивает большую часть затрат на содержание детей сотрудников, что для заводской молодежи, которой становится с каждым годом все больше, является существенным подспорьем в домашнем бюджете. Частично компенсируется работникам санаторно-курортное лечение, путевки в детские лагеря отдыха. Работники имеют возможность обслуживаться в клиниках по договору добровольного медицинского страхования. Также предусмотрены выплаты работницам завода, находящимся в декретном отпуске, семьям по потере кормильца. Выплачивается разовая материальная помощь людям, оказавшимся в трудном положении, например, перед необходимостью срочного дорогостоящего лечения или аварийного ремонта в квартире.

Не забывают на предприятии и о пенсионерах, которых объединяет совет ветеранов. На ХНПЗ предусмотрены ежемесячные доплаты к государственным пенсиям. Более чем полутысяче пенсионеров каждый месяц выплачивается доплата к государственной пенсии, осуществляются единовременные выплаты к Дню Победы и Дню пожилого человека. Компенсируются затраты на приобретение лекарств, оказывается помощь родственникам пенсионеров, ушедших из жизни. Для нуждающихся по их просьбам приобретаются дрова, обувь, овощи на зиму, проводится текущий ремонт жилья и сантехники.

Еще в недалеком прошлом такая социальная ответственность была присуща большинству отечественных предприятий, но затем новые времена заставили владельцев бизнеса освободиться от непрофильных затрат и, как следствие, от заботы о коллективах.

- В нашем случае крылатое выражение «кадры решают все» сегодня актуально не меньше, чем вчера, ведь завод после реконструкции оснащен сложнейшим оборудованием и системами управления, - подчеркивает Ангелина Ивашина. - Управлять такой техникой могут лишь люди профессионально подготовленные, опытные и ответственные. Для этого их нужно постоянно учить, создавать условия для профессионального совершенствования и роста, обеспечивать достойной зарплатой и социальными гарантиями. Словом, все делать для того, чтобы они дорожили своим рабочим местом и считали предприятие своим вторым домом.

На верхнем фото: «ННК- Хабаровский НПЗ» стал рабочим домом для многих трудовых династий.

Олег КУЛЬГИН.