Пассажиропоток аэропорта Хабаровск достиг рекордного уровня

Пассажиропоток аэропорта Хабаровск (Новый) достиг рекордного уровня: впервые за последние десять лет аэропорт обслужил 1 700 000 пассажиров. Рекордный показатель был достигнут в минувшую субботу, 24 ноября.

Все последние годы аэропорт Хабаровск показывает динамичный рост всех основных производственных показателей. Растет востребованность пассажирских перевозок: только за десять месяцев текущего года рост по пассажирским перевозкам к аналогичному периоду прошлого года составил 18,4%, что значительно выше среднеотраслевого показателя.

Прежде всего, это яркое свидетельство того, что предприятие активно развивается, успешно оказывая авиационные услуги, расширяет маршрутную сеть совместно с авиакомпаниями-партнерами. Кроме того, растет деловая активность дальневосточников, развиваются туристические маршруты.

Согласно прогнозам специалистов предприятия, число обслуженных пассажиров в аэропорту Хабаровск до конца 2012 года превысит 1,8 млн. человек. А своего двухмиллионного пассажира аэропорт Хабаровск ожидает встретить в будущем году.