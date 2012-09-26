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Голландские розы для Дальнего Востока полетят через Хабаровск
Российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр») и ООО «Компания «УралТоргСервис» (Екатеринбург) планируют создать в Хабаровске Центр цветочной продукции для Дальневосточного региона.
В региональном управлении Хабаровском таможни состоялось рабочая встреча с представителями авиакомпании и ООО. Ее участники обсудили возможность еженедельного выполнения рейса Амстердам - Хабаровск с загрузкой свежесрезанными цветами и горшечными растениями.
Авиакомпания уже выполнила несколько рейсов Амстердам - Хабаровск на регулярной основе и ввезла в регион около 70 тонн цветочной продукции.
Разгрузка и сортировка скоропортящегося груза с последующим помещением на склад временного хранения осуществляется в аэропорту Хабаровска.
Раньше голландская цветочная продукция доставлялась в Хабаровск из Москвы. Планируется, что благодаря прямым поставкам из Амстердама в регион в неделю будет доставляться около 30 тонн цветочной продукции, со временем поставки планируется увеличить до 60 тонн.
Досье "ЗР"
AirBridgeCargo - российская грузовая авиакомпания, выполняющая регулярные грузовые перевозки. AirBridgeCargo входит в Группу компаний «Волга-Днепр».ООО «Компания «УралТоргСервис» (Екатеринбург) с 1992 года занимаясь поставками и оптовой продажей цветочной и подарочной упаковки.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
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