Хабаровчане утеплят Японию

Российская корпорация «ТехноНиколь» в 2019 году начнет поставки теплоизоляционных материалов с завода в Хабаровске в Южную Корею и Японию. В 2018 году ООО «ТехноНиколь Дальний Восток», резидент территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», увеличило объемы экспортной продукции в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. В том числе, предприятие приступило к отгрузкам теплоизоляционных материалов в Таиланд, Сингапур и Новую Зеландию, а также увеличило поставки в Канаду.

При этом, после открытия грузового перехода на острове Большой Уссурийский, потенциальный объем поставляемой в КНР продукции может быть увеличен в 1,5 раза.

«При размещении грузового пункта пропуска на острове Большой Уссурийский протяженность маршрута из Хабаровского края до точки выгрузки в КНР сократится на 120 км, что позволит снизить затраты на логистику и повысить конкурентоспособность российской продукции на рынке Юго-Восточной Азии», - сказал гендиректор ООО «ТехноНиколь Дальний Восток» Павел ПАШКОВ.

Корпорация «ТехноНиколь» создана в 1992 году, производит и поставляет кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. В составе компании - 53 производственные площадки в 7 странах (Россия, Белоруссия, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия). Продукция компании поставляется в 95 государств. Выручка производственного комплекса корпорации в 2017 году составила 79,2 млрд рублей.

В России завод «ТехноНиколь Дальний Восток» обеспечивает теплоизоляцией на основе каменной ваты 11 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири, планирует начать отгрузки в Красноярский край.

Завод производит теплоизоляционные материалы из природного базальта. Мощность завода - 750 тыс. кубометров базальтовой теплоизоляции в год. Предприятие выпускает более 1 тыс. наименований продукции: общестроительную, техническую и судостроительную теплоизоляцию, материалы для производства сэндвич-панелей и утепления кровель и фасадов.

В 2018 году корпорация «ТехноНиколь» инвестировала в хабаровский завод около 21 млн рублей. Средства были направлены на модернизацию производства, улучшение условий хранения готовой продукции и условий труда, а также расширение ассортимента: предприятие подготовилось к запуску нового направления - судостроительная теплоизоляция. В 2019 году компания планирует вложить в развитие завода более 40 млн рублей, которые будут потрачены на повышение качества продукции и модернизацию производственных узлов.

На фото: В состав корпорации «ТехноНиколь» хабаровский завод «Базалит-ДВ» вошел в феврале 2007 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.