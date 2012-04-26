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В Хабаровске развернулась битва за Фуюань
В марте 2012 года, в ходе визита заместителя председателя правительства Хабаровского края Владимира БЫЧЕНКО в Харбин, должен быть получен ответ китайской стороны на предложение властей российского региона о включении в число перевозчиков на речном маршруте Хабаровск – Фуюань дополнительных российских компаний.
Необходимость расширить данный пункт межправительственных соглашений возникла в связи с высокой ценой туристической поездки из Хабаровска в Фуюань, вызванной ситуацией с пассажирскими теплоходами Амурского пароходства. В минувшем году в результате проведения закрытого конкурса, к процедуре которого у большинства участников осталось множество вопросов, все 5 теплоходов пароходства, работающих на международной линии Хабаровск - Фуюань, достались в аренду одной туркомпании «Сириус-тур». Оказавшись монополистом, компания установила весьма высокие ставки по субаренде мест на речных кораблях другим участникам рынка туристических поездок в ближайший китайский город. Кроме того, по имеющимся данным, само пароходство потребовало в 2011 году по 150 тыс. рублей в сутки за аренду каждого судна, в то время как в 2010 году платежи составляли около 90 тыс. рублей.
Это незамедлительно отразилось на туристах, для которых стоимость тура в Фуюань в 2010 году поднялась примерно до 6 тыс. 500 руб., а в 2011 году - до 9 тыс. руб. Цена отрезала большую часть реальных туристов, ехавших в КНР на пару дней на шопинг, массаж, за прочими услугами недорогого китайского сервиса, оставив на линии преимущественно коммерсантов и нанятых ими «кирпичей», пересекающих границу с партиями товара, предназначенного на продажу, но декларируемого в виде вещей для собственного потребления.
Однако в грядущую навигацию и 9 тыс. руб. за тур в Фуюань могут показаться не столь значительной суммой. Во-первых, после известного крушения теплохода «Булгария», повлекшего большое количество жертв, нормативы загрузки речных судов в России были уточнены, в результате чего теплоходам типа «Полесье», выполняющим весь объем перевозок на маршруте «Хабаровск – Фуюань» с российской стороны, на треть сократили число посадочных мест и объем перевозимого груза. Раньше судно перевозило 45 пассажиров и 3,5 тонны груза на верхней палубе, сейчас - 35 человек и 1,5 тонны соответственно. Эта треть и ложится дополнительным бременем на себестоимость одного билета. Во-вторых, участники рынка обсуждают слух о намерении пароходства повысить в нынешнем году стоимость аренды «Полесья» до 200 тыс. руб. в сутки. Таким образом, цена тура в 2012 году может превысить 12 тыс. руб.
Угроза дальнейшего роста ценовой нагрузки на пассажиров и заставила правительство Хабаровского края задуматься над разрушением монополии. Возникла идея организовать тендер не среди арендаторов парка речных судов Амурского пароходства, а среди перевозчиков, в котором сама судоходная компания станет одним из участников конкурса за право работы на маршруте. Тогда и может сформироваться разумная цена туров. На внедрении механизма отбора судоходных компаний настаивают и работающие с Фуюанем туристические компании.
Председатель Дальневосточного отделения Российского союза туриндустрии Александр ОСАУЛЕНКО сообщил «ЗР», что туристическая отрасль готова, если надо, активно помогать правительству края в поиске желающих выйти на местный рынок трансграничных перевозок. Генеральный директор турбюро «Дальневосточный феникс» из Благовещенска Александр КИВАЛ заметил, что, например, компания «Амурассо» вполне справляется с перевозками в Амурской области и имеет резервы перевозных мощностей, которые без особых проблем может направить в Хабаровск. По предварительным данным, готовы предложить свои суда и речники из Красноярска.
Однако, чтобы допустить новых перевозчиков на международный маршрут, необходимо внести изменения в межправительственное соглашение. Как рассказал «ЗР» заместитель министра промышленности и транспорта края Павел МЫСИН, правительство региона еще 27 октября 2011 года направило соответствующие предложения китайской стороне, но ответа на них не последовало. Без реакции остались и несколько напоминаний, отправленных в КНР. Теперь с твердым намерением прояснить позицию партнеров на переговоры в Харбин отправляется Владимир Быченко.
Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».
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