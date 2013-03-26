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Добыча олова в Хабаровском крае достигнет 1 тыс. тонн в год
По данным председателя совета директоров ОАО «Русское олово» Сергея РЫЖОВА, перспективы развития оловодобычи в Хабаровском крае связаны с возобновлением разработки Перевального и Фестивального месторождений.
Также компанией планируется строительство Правоурмийского ГОКа мощностью 400 тыс. тонн переработки руды в год. После реализации этих проектов добыча олова в крае к 2018 году достигнет 1 тыс. тонн в год.
Хорошие перспективы связаны и с освоением Соболиного месторождения в Солнечном районе. По данным пресс-службы правительства края, о своих планах на работу здесь заявляет ОАО «Забайкальская горнорудная компания», получившая право разработки Соболиного на аукционе в декабре 2012 года. Сейчас продолжается разведка запасов на этом месторождении. Представители ОАО не исключили, что после уточнения объемов залежей возможно строительство обогатительной фабрики.
Хабаровский край - единственный регион в стране, где сохранена разработка оловорудных месторождений.
Газета "Золотой Рог", Хабаровск.
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