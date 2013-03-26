В Хабаровске малому бизнесу предложат инвестзайм

Новые инструменты помощи презентовал Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.

Некоммерческая организация выступит главным исполнителем новой долгосрочной региональной программы развития МСП, которая стартовала с начала 2013 года. За последние пять лет кредитный портфель Фонда активно рос и осваивался краевыми предпринимателями. В прошлом году выдано более 228 млн рублей, профинансировано 345 бизнес-проектов. Из них порядка 20% относятся к сфере производства и сельского хозяйства – именно на данные направления делает ставки руководство края. В настоящее время Фонд имеет возможность оказать особое содействие субъектам малого и среднего бизнеса, занятым в агропромышленном комплексе и промышленности.

До недавнего времени размер кредита в микрофинансовой организации не мог превысить 1 млн рублей. Очевидно, что затраты на производство сложно уложить в такую скромную сумму и отдать ее за один год, поэтому сегодня Фонд предлагает инвестиционные займы. По этой программе представители бизнеса могут получить от 3 до 4 млн рублей длинных денег. По словам гендиректора Фонда Натальи ИГУМНОВОЙ, пользуясь этим займом, предприниматель может приобретать необходимое оборудование и планировать возврат средств на протяжении пяти лет. Существенным подспорьем бизнесу станет новый вид займов для начинающих предпринимателей. На стартап можно будет занять в Фонде от 300 до 700 тыс. рублей. Примечательно, что процентная ставка кредитования по новым программам Фонда равна ставке рефинансирования ЦБ.

Мария КОНСТАНТИНОВА, газета "Золотой Рог", Хабаровск.