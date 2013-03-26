Для развития Совгаванской ОЭЗ Хабаровскому краю не хватает полномочий и порта Ванино

Более трех лет Советская Гавань ждет особых экономических отношений. Потенциальные резиденты готовы зайти на льготную площадку, но воплотить свои намерения пока не смогло ни одно предприятие. Власти Хабаровского края планируют дополнить проект мощностями Ванинского порта и тем самым сделать зону аппетитнее.

Портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) Советская Гавань была создана в декабре 2009 года. Согласно официальным данным, ПОЭЗ Советская Гавань должна быть размещена на участке от мыса Вячеслава до мыса Марии и занимает площадь 4,5 кв. км. Как предполагалось проектом, грузооборот Совгаванского порта к 2025 году вырастет до 25 млн т, с приростом до 50 млн т к 2056-му. Общий объем инвестиций за 49 лет действия ОЭЗ может составить около 150 млрд руб. Такой приток средств по окончании реализации проекта вывел бы регион на полную самообеспеченность налогами.

Уже четвертый год руководство Хабаровского края называет ПОЭЗ точкой регионального роста. Проект на самом деле успешно привлекает внимание многих политиков и СМИ, но в меньшей степени - инвесторов. В ноябре прошлого года финальная точка могла быть поставлена в истории самой портовой зоны. Она за три года существования так и не привлекла всерьез ни одного резидента – этот факт, согласно законодательству, мог послужить причиной закрытия ОЭЗ. Между тем к ней сватались многие инвесторы: список, опубликованный на сайте администрации Советско-Гаванского муниципального района, состоит из 20 компаний, одна из них подала заявку на участие в проекте трижды. Как пояснил в прошлом году министр экономразвития Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ, инвесторы неоднократно пытались стать резидентами ПОЭЗ, но благословения Минэкономразвития так и не добились.

Краевые чиновники, заручившись поддержкой ряда крупных компаний, предложили федеральным властям увеличить площадь Совгаванской ПОЭЗ, присовокупив к ней территорию Ванинского морского торгового порта и участки береговой полосы Ванинского района. Идея получила одобрение у представителей Минэкономразвития. Предварительная территориальная схема новой площадки ОЭЗ в Ванино добавит зоне более 1100 га. В схеме учтены предложения компаний ОАО «СУЭК», ООО «ЭН+Логистика», ООО «Мечел-Транс», ООО «САХА (Якутская) транспортная компания». Потенциальным инвесторам с момента создания зоны кивали в сторону Ванинского порта, дескать рядышком все. Но проблема дефицита провозных мощностей железной дороги на подходе к Ванино и Советской Гавани решена будет еще не скоро. С вводом Кузнецовского тоннеля лимит железнодорожных перевозок в этом направлении вырастет до 24,5 млн т, к 2015 году объемы составят 35,5 млн т. Однако инвесторам необходимо более 100 млн т. Разработчиками проекта в далеком 2009-ом такие детали не были учтены.

Пока транспортные мощности плавно увеличиваются, региональные власти попробуют присоединить к зоне еще один порт. Сегодня чиновники и парламентарии региона планируют заручиться поддержкой Совета Федерации: его законодательные инициативы могут помочь устранить препоны, мешающие работе Совгаванской ОЭЗ и ее территориальному расширению. Этот вопрос в числе прочих делегация Хабаровского края предложит рассмотреть СФ с 26 по 27 марта, участвуя в расширенных заседаниях профильных комитетов сената. Как заметил первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ, некоторые федеральные полномочия необходимы региональным властям для того, чтобы определить статус организации, которая будет заниматься вопросами формирования ОЭЗ. Такой орган, кстати, до настоящего времени не создан.

Не готова еще и заявка на расширение территории ПОЭЗ со всеми обоснованиями и расчетами, которую региональные власти обещали предоставить в Минэкономразвития до конца января 2013 года. Сегодня документ проходит процедуру согласования в краевом правительстве, сообщил начальник управления внешнеэкономического сотрудничества и инвестиций министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края Максим ТАРАСОВ. По его словам, для расширения зоны необходимо внести определенные корректировки в закон № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ».

- Согласно закону, портовая зона должна формироваться в границах одного порта. Необходимо решить, будет ли это одна зона или нужно создавать новую, - заявил Максим Тарасов.

Фактически вопрос о целесообразности создания ПОЭЗ в Советской Гавани не теряет актуальности. Учитывая пожелания потенциальных инвесторов, получается, что ПОЭЗ надо было создавать в порту Ванино. В случае, если на базе Ванинского порта будет создана новая ОЭЗ, «Мечел» сможет развить этот проект в более короткие сроки. Однако Совгаванская зона тогда может остаться на прежнем уровне со своими неразрешенными проблемами, отметил аналитик «Инвесткафе» Андрей ШЕНК.

Впрочем, плодить новые ОЭЗ едва ли входит в планы федерального правительства. Концепция экономических зон, дающих преференции для бизнеса, предусматривала «уникальность» таких площадок. Реализовать же план объединения портов в одно экономическое пространство, похоже, будет непросто.

- Учитывая, что порт Ванино находится на значительном удалении от Совгавани, а сама идея ОЭЗ предполагает компактное размещение всех ее объектов на определенной территории, маловероятно, что порт будет включен в состав ОЭЗ. К тому же стоит иметь в виду, что порт недавно был приватизирован (ОАО «Мечел») и мнение его новых хозяев на этот счет пока неизвестно, - утверждает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий БАРАНОВ.

По его словам, даже если в ОЭЗ будут включаться участки территории, которые не относятся к территории Ванинского порта, им придется взаимодействовать друг с другом, и не исключено, что они будут друг другу мешать. Возможно, вскоре Совгаванская ОЭЗ перестанет страдать от собственной неполноценности. Но, располнев из-за несложившихся отношений с инвесторами на целый порт, зона может нажить себе новые комплексы.

Мария КОНСТАНТИНОВА, газета "Золотой Рог", Хабаровск.