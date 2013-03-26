www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 60.09 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 96.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ОАО "Хабаровская ремонтно-строительная компания" начало монтаж оборудования для водозабора Тунгусского месторождения

26 Марта 2013, 18:47 | Хабаровск

ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» (находится в доверительном управлении ОАО «Дальтехэнерго», входит в холдинг «РАО ЭС Востока») приступило к монтажу основного технологического оборудования в рамках строительства водозабора Тунгусского месторождения подземных вод.

В 2013 году, согласно графику, в эксплуатацию будут сданы секции водозабора №№ 2, 3 и 4. В результате полной реализации проекта пять секций водозабора обеспечат Хабаровску 125 тыс. кубометров чистой артезианской воды в сутки.

Тунгусский водозабор станет альтернативой имеющемуся в Хабаровске источнику питьевой воды - реке Амур. Реализация социально важного проекта позволит обеспечить жителей Хабаровска жизненно важным ресурсом - чистой и качественной водой, что особенно актуально при постоянно существующем риске химического загрязнения Амура.

ОАО «ХРСК» выполняет уникальный проект по строительству водозаборов в качестве генерального подрядчика, заказчиком является МУП города Хабаровска «Водоканал».

«ОАО «ХРСК» сегодня не только успешно реализует текущие проекты, но и активно участвует в формировании мощной ремонтно-строительной структуры, которая сможет решать сложнейшие задачи по всему Дальнему Востоку. План развития ОАО «ХРСК» интегрирован в стратегию развития всего ремонтно-строительного холдинга до 2016 года с перспективой до 2020 года. Уже в 2013 году объем работ, планируемых к освоению, составляет около 3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2012 году», - говорит генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго», предприятия, управляющего акциями и исполняющего функции Единоличного Исполнительного органа ОАО «ХРСК», Денис ПРЕСНУХИН.

Для ОАО «ХРСК» строительство секций Тунгусского месторождения - это не единственный масштабный проект с привлечением высокотехнологичных решений. В частности, до этого были успешно выполнены сложнейшие работы по строительству трубопровода по дну реки Амур для транспортировки воды от месторождения до потребителей в Хабаровске.

Сергей КУЗЬМИН.

Автор:
Теги: ОАО «ХРСК»  Тунгусское месторождение  ОАО «Дальтехэнерго» 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru