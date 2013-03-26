ОАО "Хабаровская ремонтно-строительная компания" начало монтаж оборудования для водозабора Тунгусского месторождения

ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» (находится в доверительном управлении ОАО «Дальтехэнерго», входит в холдинг «РАО ЭС Востока») приступило к монтажу основного технологического оборудования в рамках строительства водозабора Тунгусского месторождения подземных вод.

В 2013 году, согласно графику, в эксплуатацию будут сданы секции водозабора №№ 2, 3 и 4. В результате полной реализации проекта пять секций водозабора обеспечат Хабаровску 125 тыс. кубометров чистой артезианской воды в сутки.

Тунгусский водозабор станет альтернативой имеющемуся в Хабаровске источнику питьевой воды - реке Амур. Реализация социально важного проекта позволит обеспечить жителей Хабаровска жизненно важным ресурсом - чистой и качественной водой, что особенно актуально при постоянно существующем риске химического загрязнения Амура.

ОАО «ХРСК» выполняет уникальный проект по строительству водозаборов в качестве генерального подрядчика, заказчиком является МУП города Хабаровска «Водоканал».

«ОАО «ХРСК» сегодня не только успешно реализует текущие проекты, но и активно участвует в формировании мощной ремонтно-строительной структуры, которая сможет решать сложнейшие задачи по всему Дальнему Востоку. План развития ОАО «ХРСК» интегрирован в стратегию развития всего ремонтно-строительного холдинга до 2016 года с перспективой до 2020 года. Уже в 2013 году объем работ, планируемых к освоению, составляет около 3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2012 году», - говорит генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго», предприятия, управляющего акциями и исполняющего функции Единоличного Исполнительного органа ОАО «ХРСК», Денис ПРЕСНУХИН.

Для ОАО «ХРСК» строительство секций Тунгусского месторождения - это не единственный масштабный проект с привлечением высокотехнологичных решений. В частности, до этого были успешно выполнены сложнейшие работы по строительству трубопровода по дну реки Амур для транспортировки воды от месторождения до потребителей в Хабаровске.

Сергей КУЗЬМИН.