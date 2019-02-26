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Дальневосточную энергетику ожидает перевооружение
Одним из ключевых объектов может стать строительство Хабаровской ТЭЦ-4
Программа развития Дальнего Востока, обозначенная президентом России как одна из приоритетных, требует не только новых законотворческих инициатив, позволяющих создать в регионе комфортную обстановку для ведения бизнеса, но и наличия мощной технологической базы, прежде всего в энергоинфраструктуре. Вопросы ввода новых мощностей находятся на постоянном контроле вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА, который уже заявил, что без дополнительных объектов генерации экономическая составляющая программы окажется невыполнимой.
Сегодня практически полностью энергоснабжение Дальнего Востока обеспечивают компании Группы «РусГидро». На территории ДФО электростанции компании вырабатывают три четверти всей электрической энергии и являются крупнейшими производителями тепла. При этом «РусГидро» отвечает за передачу электрической энергии в регионе, владея более 100 тыс. км электрических сетей, а также осуществляет продажу энергии конечным потребителям.
Досье "Золотого Рога": ДФО - крупнейший по размерам территории (более 6,1 млн кв. км, или более 36% площади всей страны), но самый малонаселенный округ в России (около 6,2 млн человек, или примерно 4,5% населения РФ). Для округа характерна низкая плотность населения - чуть больше одного человека на квадратный километр, огромная неравномерность расселения - большая часть сосредоточена в Хабаровском и Приморском краях, а также в Приамурье.
Главная особенность большой энергетики «по-дальневосточному» - практически полное отсутствие рыночных механизмов, действующих на большей части страны. Тарифы на востоке устанавливают региональные энергетические комиссии, и, как правило, они оказываются ниже экономически обусловленных величин. По факту, даже с государственными субсидиями тарифной выручки энергокомпаниям хватает только на основные ремонты, а ввод новых мощностей может быть реализован только за счет внутренних резервов и кредитного финансирования, что обеспечивает дополнительную долговую нагрузку в перспективе.
В настоящее время в рамках реализации долгосрочной программы «РусГидро» по замещению выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока уже ведется проектирование станций, способных закрыть запрашиваемые бизнесом дополнительные объемы и обеспечить недостающую резервную мощность.
Одним из жизненно важных объектов, которые планируется ввести в ближайшей перспективе, является Хабаровская ТЭЦ-4. Все дело в том, что один из двух генерирующих объектов растущей краевой столицы - ТЭЦ-1 - работает уже 65 лет и требует замены.
ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации» (сейчас - ООО «Интертехэлектро - Проект») уже приступил к проектированию Хабаровской ТЭЦ-4. По условиям договора с АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро»), подрядчик должен определить основные технико-экономические показатели проекта, провести независимый технический и ценовой аудит, инженерные изыскания, разработать проектно-сметную документацию, а также пройти госэкспертизу проектов.
Досье "Золотого Рога": АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и восемь крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
Обоснования инвестиций по проектам должны быть представлены проектной организацией в апреле 2019 года, проектные работы в целом должны быть завершены к июню 2020 года. Сроки и стоимость строительства ТЭЦ будут определены по результатам экспертизы разработанной проектной документации. Если проект будет включен в федеральную программу модернизации, то непосредственно строительные работы могут быть начаты уже в 2021 году.
Заявленная установленная электрическая мощность Хабаровской ТЭЦ-4 должна составить не менее 300 МВт, тепловая - не менее 1100 Гкал/ч, что позволит полностью покрыть электрическую и тепловую нагрузку потребителей.
Хабаровская ТЭЦ-4 должна расположиться на территории, прилегающей к Хабаровской ТЭЦ-1, и взять на себя тепловую и электрическую нагрузку потребителей этой части города Хабаровска. На сегодняшний день проект ТЭЦ-4 предусматривает использование станцией газового топлива. Это позволит максимально снизить негативное воздействие станции на окружающую среду, кроме того, проект не потребует строительства новых отвалов для размещения золошлаковых отходов.
ЮБИЛЕЙ
85 лет в работе
Хабаровской ТЭЦ-2 (структурное подразделение филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу «РусГидро»), старейшей теплоцентрали Хабаровского края, исполнилось 85 лет.
За 85 лет станция пережила несколько модернизаций. Работала на угле, затем мазуте, в 2008 году первая в Хабаровске была полностью переведена на природный газ. Сегодня ХТЭЦ-2 работает в режиме котельной, производя тепло и горячую воду для 685 жилых домов, 12 школ, 23 детских садов и 32 лечебных учреждений краевого центра.
На фото: На месте угольной Хабаровской ТЭЦ-1 в ближайшем будущем может появиться современная газовая ТЭЦ-4.
Фото АО «ДГК».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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