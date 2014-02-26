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РАО ЭС Востока и власти Хабаровского края начинают сотрудничество в области альтернативной энергетики
Соглашение о взаимодействии в сфере развития возобновляемых источников энергии подписали губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ и генеральный директор РАО ЭС Востока Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.
Как сообщили в энергетическом холдинге, ранее аналогичные документы были подписаны с администрациями Республики Саха (Якутия), Камчатского и Приморского краев. Подписав соглашение, стороны договорились совместно работать над развитием коммунальной энергетики с применением технологий ВИЭ. Совместная работа с проектами возобновляемых источников энергии (ВИЭ) послужит инструментом сдерживания тарифов и повышения экономической рентабельности коммунальной энергетики региона. Проекты, способные улучшить эти показатели, должны реализовываться в приоритетном порядке.
Региональные власти договорились с энергетиками о совместном изучении лучших российских и зарубежных практик ВИЭ, а также об обмене информацией по потенциальным площадкам для реализации проектов. РАО ЭС Востока инициирует, предлагает к реализации и реализует проекты ВИЭ на территории края. Региональная администрация, со своей стороны, выражает готовность содействовать в подписании тарифных соглашений по каждому из проектов. Помимо этого, министерство ЖКХ Хабаровского края будет предоставлять холдингу информацию о потенциальных инвесторах, заинтересованных в развитии ВИЭ в регионе.
Мария КОНСТАНТИНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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