Фермерам Хабаровского края дали по полтора миллиона

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края подведены итоги конкурса на соискание грантов на развитие семейных животноводческих ферм, создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. За полтора миллиона рублей боролись девять начинающих фермеров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Программные мероприятия предусматривают и выделение единовременной помощи до 250 тыс. рублей на бытовое обустройство начинающего фермера. Одно из условий участия в конкурсе - главы крестьянских и фермерских хозяйств должны иметь собственные средства не менее 10% от суммы гранта для развития хозяйства.

Надежда Котлярова, «Золотой Рог».