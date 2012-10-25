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Фермерам Хабаровского края дали по полтора миллиона
25 Октября 2012, 13:30 | Хабаровск
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края подведены итоги конкурса на соискание грантов на развитие семейных животноводческих ферм, создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. За полтора миллиона рублей боролись девять начинающих фермеров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
Программные мероприятия предусматривают и выделение единовременной помощи до 250 тыс. рублей на бытовое обустройство начинающего фермера. Одно из условий участия в конкурсе - главы крестьянских и фермерских хозяйств должны иметь собственные средства не менее 10% от суммы гранта для развития хозяйства.
Надежда Котлярова, «Золотой Рог».
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