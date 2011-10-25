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PICES пришел в Хабаровск

25 Октября 2011, 14:14 | Хабаровск

Впервые за 20 лет Хабаровск был выбран местом проведения научного форума Северотихоокеанской организации по морским наукам (ПИКЕС, в англоязычной аббревиатуре PICES – North Pacific Marine Science Organization).

Целью международной организации, созданной правительствами государств северной части Тихого океана, является развитие и координация морских научных исследований в пределах региона действия Конвенции PICES, а также содействие в сборе и обмене научной информацией. Тема 20-й конференции звучала достаточно глобально: «Механизмы реорганизации морских экосистем северной части Тихого океана».

В ПИКЕС, наряду с Россией, входят Канада, США, Япония, КНР и Республика Корея. Каждый год ученые этих стран представят свое видение изменений морских экосистем северной части Тихого океана. Поскольку эволюционные процессы затрагивают весь Мировой океан, на конференцию прибыли представители науки и других стран, в том числе государств Европы, Центральной Америки, Австралии и Африки.

По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству Василия СОКОЛОВА, рыболовство в России строится на научной основе, и потому нынешняя тема конференции крайне важна не только для ученых, но и для органов власти.

- У нас имеют обыкновение иногда переоценивать воздействие промысла на запасы. В то же время, если посмотреть с научной точки зрения, изменения на один градус среднегодовой температуры в океане может сказаться на запасах биоресурсов на порядок больше, чем вся промысловая активность человека. Поэтому нам важно знать о происходящих процессах в глобальном масштабе, - подчеркнул Василий СОКОЛОВ. - Учитывая рекомендации ПИКЕС, мы формируем политику управления промыслом. Особенно это важно в отношении далеко мигрирующих типов рыб, в том числе лососевых. А лосось для Дальнего Востока – один из ключевых объектов.

Автор: По материалам информагентств
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