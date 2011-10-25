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Начато строительство моста, который соединит Большой Уссурийский остров с материком

25 Октября 2011, 17:33 | Хабаровск

Строительство автодорожного моста, призванного соединить Большой Уссурийский остров с материком, стартовало 18 октября. Общая стоимость проекта, являющегося частью программы развития туристско-рекреационной зоны на Большом Уссурийском, превышает 4 млрд рублей. Завершить строительство планируется в 2013 году.

По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА, при проектировании данного объекта учитывались все современные требования, благодаря чему он должен получиться достаточно функциональным и отвечать необходимым стандартам.

- Мост должен вписаться в концепцию создаваемой на Большом Уссурийском туристско-рекреационной зоны «один остров – две страны». От темпов строительства моста зависят общие темпы освоения Большого Уссурийского. Будем надеяться, что он прослужит нашим гражданам долгие годы. Важно также, что строительство моста будет стимулировать приток инвестиций в развитие инфраструктуры рекреационной зоны. Уже сегодня есть компании, готовые вкладывать средства, – подчеркнул глава края.

Окончание строительства намечено на 2013 год. Финансирование, предусмотренное на этот год, уже поступило в полном объеме. Из федерального бюджета выделено 200 млн рублей, из краевого – 30 млн. Кроме того, привлечено 900 млн рублей в качестве бюджетного кредита.

Важно, что cтроительство моста стало возможным только после проведения берегоукрепительных работ, которые завершились 16 октября. В кратчайшие сроки – за одну навигацию – были полностью укреплены 505 метров берега. Стоимость работ составила 132 млн руб., выделенных из краевого бюджета, однако в ноябре текущего года в краевую казну вернется федеральная часть средств – 108 млн рублей.

В то же время стоит отметить, что в освоении Большого Уссурийского острова российская сторона на сегодняшний день довольно сильно отстает от китайской: если мы сегодня говорим лишь о строительстве моста, то Китай уже три месяца назад официально открыл свою половину острова для туристов.

- Тем не менее проект по созданию туристско-рекреационной зоны на Большом Уссурийском уже получил статус федерального, и его концепция в настоящее время разрабатывается в Минрегионразвития, - рассказал «ЗР» замначальника управления развития особых экономических зон и комплексных проектов министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края Владимир ЕШЕНКО. – До конца текущего года данная концепция будет разработана, и в ней будут предусмотрены сроки и основные направления развития острова. По сути, на китайской половине острова сегодня также нет никакой инфраструктуры для отдыха и рекреации, а то, что они уже открыли свою сторону для туристов, является чисто политическим фактом, а не экономическим.

Автор: Глеб Аленишко
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