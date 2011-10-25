Хабаровские чиновники стремятся отработать свою зарплату

Одной из главных бед российского бизнеса остаются бесчисленные проверки со стороны контролирующих органов всех мастей. И сколько бы не обсуждали эту проблему на самом высоком уровне, они множатся, чиновники стремятся отработать свою зарплату. Бороться с этим злом призвана прокуратура.

На следующий год она задробила 1100 проверок из 5535 планировавшихся. Это почти на 20% облегчит жизнь хабаровским компаниям. Набольшее количество проверок планировали территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти – 4182, региональные планировали наведаться с инспекцией 950 раз, муниципалы – 403 раза. В результате прокурорского анализа федералам сократили количество проверок на 720, региональным органам контроля – на 161. На муниципальном уровне и вовсе проверок пройдет на 57% меньше, чем запланировано.

Например, управлению Роспотребнадзора по Хабаровскому краю из предлагаемых к проведению 667 плановых проверок отказано по 17 (3%), Государственной инспекцией труда в крае запланировано 629 мероприятий по контролю, отказано – 101 (16%), управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по краю предложено к проведению 1919 проверок, отказано в 410 случаях (21%), управлению ФМС по краю из 502 случаев отказано в 83 (17%), такие данные приводит РИА AmurMrdia со ссылкой на официальную информацию прокуратуры края.

В прокуратуре отмечают, что основными причинами исключения проверок из планов стали отсутствие оснований для включения в план, неполные сведения о проверяемом лице, проведение нескольких проверок в отношении одного юридического лица, планирование мероприятий по контролю, не подпадающих под сферу действия ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В настоящее время в контролирующие органы направлены планы с комментариями о принятых решениях и отчеты о конфликтах для проведения работы по совмещению проверок.