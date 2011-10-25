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Японская компания "Коматцу" и Тихоокеанский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве
25 Октября 2011, 13:45 | Хабаровск
Правительство Хабаровского края, японская компания «Коматцу» и Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание в университете специальной кафедры, которая будет готовить специалистов для работы с техникой, выпускают «Коматцу».
В плане сотрудничества - организация стажировок преподавательского состава ТОГУ в Японии и на заводе в Ярославле. На средства предприятия также будет создана «Лаборатория Коматцу» для практических занятий. Сумма вложений в образовательную базу ТОГУ составит около 18 млн рублей.
Автор: По материалам информагентств
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