В Хабаровском крае начало отопительного сезона находится под угрозой срыва

«Газпром газораспределение Дальний Восток» выступает за создание МВК для недопущения срыва отопительного сезона в Хабаровском крае, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» направила руководству Хабаровского края обращение о необходимости создания межведомственной комиссии (МВК) по вопросам начала и стабильного прохождения отопительного сезона 2016/2017 годов. В настоящее время начало отопительного сезона находится под угрозой срыва из-за долгов теплоснабжающих организаций (ТСО) за поставленный газ.

Для решения вопросов платежной дисциплины ТСО и своевременного начала отопительного сезона специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» готовы незамедлительно приступить к работе в составе МВК.

В комиссию также предлагается ввести представителей органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих предприятий, региональных органов прокуратуры, МВД, следственного комитета и Федеральной антимонопольной службы.

Содействие и активная позиция правительства Хабаровского края позволили завершить отопительный сезон 2015/2016 в условиях нестабильной экономической ситуации, а также компенсировать ТСО убытки, связанные с удорожанием газа в 2015 году.

Однако по состоянию на 1 августа текущего года ТСО задолжали поставщику «голубого топлива» более 426 млн рублей. Такая высокая задолженность и складывающаяся по этой причине критическая кредитная нагрузка газовой компании влияет на энергетическую безопасность региона и создает риск для прохождения предстоящего отопительного сезона в бесперебойном режиме.

Помимо этого, неудовлетворительная платежная дисциплина ТСО негативно влияет в целом на инвестиционную привлекательность региона и может стать сдерживающим фактором в развитии газификации края.

По опыту других регионов, создание МВК может стать реальным инструментом, позволяющим оперативно проводить инвентаризацию имеющейся задолженности и осуществлять разработку мероприятий по ее снижению, что в свою очередь сможет гарантировать стабильность прохождения ОЗП 2016/2017 в Хабаровском крае.

Между тем компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» свои обязательства по обеспечению бесперебойной поставки газа потребителям в минувшем отопительном сезоне выполнила в полном объеме. Работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду газовики ведут в плановом режиме и завершат в установленные сроки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.