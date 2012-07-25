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«Хабаровскводтранс» оплачивал лизинг судов из чужого кармана

25 Июля 2012, 18:26 | Хабаровск

Каждый человек, пересекавший границу РФ и КНР в пунктах пропуска «Покровка» и «Хабаровск», оплачивал расходы «Хабаровскводтранса» на приобретение пассажирских судов.

Антимонопольный орган признал факты установления и применения в 2011г. ОАО «Хабаровскводтрансом» монопольно высоких цен на услуги в пунктах пропуска через государственную границу РФ «Покровка» и «Хабаровск».

В УФАС по Хабаровскому краю в марте, мае, августе 2011 года поступило ряд обращений от ДВТУ Росграницы, прокуратуры Хабаровского края, туристических фирм и граждан на действия ОАО «Хабаровскводтранс» по установлению и применению в 2011 году монопольно высокой цены на услуги, оказываемые в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Как сообщили «ЗР» в пресс-службе управления, комиссия хабаровского УФАС России детально изучила все предоставленные «Хабаровскводтранс» документы и информацию о расходах, влияющих на стоимость оказываемых услуг, и пришла к выводу, что унитарное предприятие при расчёте стоимости услуг, оказываемых в районе МПП «Покровка» и МПП «Хабаровск», кроме расходов, связанных с эксплуатацией краевого имущества, необходимого для функционирования пунктов пропуска, также включает расходы на приобретение пассажирских судов (авансовые платежи по договору финансовой аренды (лизинга)), предназначенных для оказания услуг пассажирских перевозок, и не связанных с эксплуатацией объектов пунктов пропуска. Включение данных расходов в стоимость услуг, оказываемых лицам, пересекающим государственную границу РФ в МПП «Покровка» и МПП «Хабаровск», увеличивает стоимость полученных услуг и ущемляет интересы этих лиц. ОАО «Хабаровскводтранс» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 14.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях, к обществу применена мера ответственности в виде административного штрафа в размере 143 600 рублей за нарушение в МПП «Покровка» и 737 500 рублей – в МПП «Хабаровск».

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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