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Гендиректор КНПЗ возглавил новый цех ХНПЗ
На Хабаровском НПЗ создан цех №15. Коллектив цеха сейчас формируется его начальником - бывшим генеральным директором Комсомольского НПЗ Владимиром МЕЛЕХИНЫМ.
В зоне ответственности нового цеха - строящийся комплекс гидрокрекинга и гидроочистки дизельного топлива. После его сдачи завод полностью перейдет на производство дизельного топлива класса Евро-5, авиационного керосина стандарта - Jet А-1, которым заправляются самолеты ведущих авиакомпаний.
Как сказал «ЗР» Владимир Мелехин, новая работа ему нравится. Он дал высокую оценку качеству строящихся на хабаровском заводе объектов, отметив их надежность и экономичность, высказал удовлетворение работой специалистов компании «Шелл», создавших базовый проект реконструкции, отдал должное подбору оборудования и генеральному подрядчику строительства - испанской компании «Техникас реунидас», обеспечивающему высочайшее качество монтажа.
Александр НИКОЛАЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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