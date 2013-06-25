Гендиректор КНПЗ возглавил новый цех ХНПЗ

На Хабаровском НПЗ создан цех №15. Коллектив цеха сейчас формируется его начальником - бывшим генеральным директором Комсомольского НПЗ Владимиром МЕЛЕХИНЫМ.

В зоне ответственности нового цеха - строящийся комплекс гидрокрекинга и гидроочистки дизельного топлива. После его сдачи завод полностью перейдет на производство дизельного топлива класса Евро-5, авиационного керосина стандарта - Jet А-1, которым заправляются самолеты ведущих авиакомпаний.

Как сказал «ЗР» Владимир Мелехин, новая работа ему нравится. Он дал высокую оценку качеству строящихся на хабаровском заводе объектов, отметив их надежность и экономичность, высказал удовлетворение работой специалистов компании «Шелл», создавших базовый проект реконструкции, отдал должное подбору оборудования и генеральному подрядчику строительства - испанской компании «Техникас реунидас», обеспечивающему высочайшее качество монтажа.

Александр НИКОЛАЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.