Хабаровск станет клубничной столицей

Хабаровский край первым на Дальнем Востоке взялся за круглогодичное выращивание клубники. В настоящее время в регионе нет подобных производств. Ягода выращивается только в летний сезон в подсобных хозяйствах и садоводческих организациях для личного потребления и продажи небольшой части объема. В Приморье «кладовой» клубники традиционно считается Спасский район, но местная ягода доступна лишь короткий период, в остальное время на рынке царствует клубника из Северо-Восточного Китая и Южной Кореи.

Есть также данные, что китайские фермеры выращивают в весенних теплицах ягоду прямо на месте в Приморье. Главное отличие китайской клубники от приморской заключается в крупном размере ягоды. Китайская ягода зачастую с характерными пятнами, а приморская ягода имеет сильный специфический запах клубники.

В промышленном ягодоводстве именно клубника лидирует по объемам производства и занимаемым площадям. На ее долю приходится более 65% валового сбора культивируемых ягод. Крупнейшими производителями клубники на мировом уровне сегодня выступают Китай и США. В Европе лидирует «клубничная тройка» - Испания, Франция и Италия.

Природно-климатические особенности России не позволяют производить свежие ягоды круглый год в открытом грунте. Поэтому на прилавках они присутствуют преимущественно в мае-июне. В остальное время года наблюдается жесткий дефицит. Учитывая, что за исключением двух месяцев в году «клубничный рынок» практически пуст и конкуренция довольно низкая, для предпринимателей, занимающихся круглогодичным выращиванием или выращиванием клубники ремонтантных сортов, складываются очень благоприятные условия для развития своего бизнеса.

В настоящее время у наших соседей реализуются сразу два проекта строительства теплиц по производству клубники в промышленных объемах: индивидуальным предпринимателем Леонидом ИГУМНОВЫМ и ООО «Современные социальный услуги». Задача - собирать клубнику 11 месяцев в году и снабжать сладкой ягодой все регионы Дальнего Востока.

Компания «Современные социальные услуги» планирует строить комплекс из нескольких теплиц стоимостью порядка 70 млн рублей по круглогодичному выращиванию экологически чистой клубники в грунте на базе бывшего тепличного комбината в селе Федоровка Хабаровского района.

В настоящее время компания оформляет в собственность земельный участок общей площадью 11 гектаров, где - помимо теплиц - разместятся овощехранилище и здания для персонала. Кроме того, также ведется разработка проектно-сметной документации. Возвести теплицы планируется к концу 2017 года. Ягода будет поставляться на рынки дальневосточных регионов и, в перспективе - в страны АТР.

В селе Челны Хабаровского района предприниматель Леонид Игумнов уже построил теплицу и высадил саженцы. Всего за сезон предприниматель надеется получить около пяти тонн ягоды.

Планы по выращиванию клубники вынашивает российско-японская компания JGC Evergreen, которая реализует на площадке проект строительства тепличного комплекса. В настоящее время идет регистрация японского сорта клубники. Но процедура эта довольно длительная и может занять до трех лет.

Стоит отметить, что применяя современные агротехнические методы, тепличные хозяйства получают 50 тонн клубники высочайшего качества с одного гектара. Но этот показатель не является предельным – автоматизация технологических процессов в сочетании с увеличением производственных площадей позволяет еще больше повысить урожайность (до 90 тонн) и одновременно снизить себестоимость продукта.

При использовании теплиц бизнес на клубнике достигает максимальной экономической эффективности – его рентабельность превышает 70%. При применении передовых технологий голландского или израильского метода, рентабельность повышается до 100% и более.

По данным портала «Теплично.ru», себестоимость клубники зависит от стоимости посадочного материала, удобрений, средств защиты, цен на энергоносители, воду, объемов их потребления и ряда других факторов, поэтому отличается по регионам и по сезону. При расчете себестоимости учитываются как прямые и постоянные затраты, так и косвенные и переменные, например, амортизация оборудования. В центральной части России себестоимость 1 кг клубники, в зависимости от времени года, находится в диапазоне $0,8-2, то есть в среднем $1,5 долларов. Среднесезонная оптовая цена составляет около $5 долларов.

Эксперты отмечают, чтовыбирая метод продаж, необходимо учитывать специфику продукта. Клубника - быстропортящийся продукт, а товарный вид продукта - это основное условие продаж. Для того чтобы покупатель, увидевший продукцию на рынке или в магазине, захотел ее купить, она должна иметь приятный внешний вид. И о его сохранении нужно позаботиться уже на этапе сбора урожая.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.