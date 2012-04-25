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Хабаровская логистика пока недоразвита

25 Апреля 2012, 15:17 | Хабаровск

19 апреля в Хабаровске состоялась вторая ежегодная Дальневосточная конференция по логистике. Мероприятие стало эффективной площадкой для общения и обмена практическим опытом между компаниями, чья деятельность так или иначе связана с логистическими процессами.

В начале конференции ее участникам был представлен широкий обзор программного обеспечения для автоматизации функций логистики – с докладом выступил генеральный директор ООО «Тримас Групп» (г. Москва) Виктор ШИКОВ. Далее в разговор включились хабаровские представители ряда западных компаний, реализующих на Дальнем Востоке свои программные продукты.

По мнению представителя компании «Ажур-консалтинг» Олега ДАНЧЕНКО, хабаровская логистика существенно отстает от западной даже в самом понимании принципов внедрения программного обеспечения, не говоря уже о финансовой недоступности многих программ.

- Мне часто звонят и спрашивают: сколько будет стоить установить тот или иной программный продукт? Я отвечаю, что для ответа на этот вопрос необходимо сначала провести на предприятии предпроектное обследование, и только потом узнать, во сколько обойдется само внедрение, - рассказал Олег Данченко. – Компании не понимают, что стоимость программного решения зависит от целей и структуры самой компании. В Москве подобные вопросы уже давно не возникают, а в Хабаровске – сплошь и рядом.

Более того, по мнению руководителя отдела логистики ЗАО «Фоксэль» Бахриддина АСЛИДДИНОВА, в большинстве компаний Хабаровского края само понятие «логистика» пока еще не реализовано в полноценном его значении, являясь, по сути, лишь неким «лозунгом».

- Ту логистику, которую мы изучаем на различных семинарах, я в нашем регионе еще не видел, - говорит Бахриддин Аслиддинов. – На сегодняшний день есть лишь отдельные логистические звенья, но они не собраны в единую цепь и не работают вместе. Эти звенья в большинстве случаев не пересекаются между собой ни в должностных инструкциях, ни в ответственности, ни в мотивациях. На мой взгляд, это самая главная проблема, которую региональная логистическая отрасль пытается сегодня решить.

Тем не менее хабаровская логистика, считают эксперты, находится на стадии активного развития. Обмен практическим опытом в сферах оптимизации логистических процессов и мотивации персонала, неподдельный интерес слушателей и живые дискуссии в ходе конференции – тому подтверждение.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».

Автор: Глеб Аленишко
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