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ОАО "ХРСК" начало монтаж оборудования 2-ой секции водозабора Тунгусского месторождения
ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» (находится в доверительном управлении ОАО «Дальтехэнерго», входит в холдинг «РАО ЭС Востока») приступило к монтажу основного технологического оборудования в рамках строительства водозабора Тунгусского месторождения подземных вод. В 2013 году, согласно графику, в эксплуатацию будут сданы секции водозабора №№ 2, 3 и 4. В результате полной реализации проекта пять секций водозабора обеспечат Хабаровску 125 тысяч кубометров чистой артезианской воды в сутки.
Тунгусский водозабор станет альтернативой имеющемуся в Хабаровске источнику питьевой воды – реке Амур. Реализация социально важного проекта позволит обеспечить жителей Хабаровска жизненно важным ресурсом – чистой и качественной водой, что особенно актуально при постоянно существующем риске химического загрязнения Амура.
ОАО «ХРСК» выполняет уникальный проект по строительству водозаборов в качестве генерального подрядчика, заказчиком является МУП города Хабаровска «Водоканал».
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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