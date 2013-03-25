ОАО "ХРСК" начало монтаж оборудования 2-ой секции водозабора Тунгусского месторождения

ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» (находится в доверительном управлении ОАО «Дальтехэнерго», входит в холдинг «РАО ЭС Востока») приступило к монтажу основного технологического оборудования в рамках строительства водозабора Тунгусского месторождения подземных вод. В 2013 году, согласно графику, в эксплуатацию будут сданы секции водозабора №№ 2, 3 и 4. В результате полной реализации проекта пять секций водозабора обеспечат Хабаровску 125 тысяч кубометров чистой артезианской воды в сутки.

Тунгусский водозабор станет альтернативой имеющемуся в Хабаровске источнику питьевой воды – реке Амур. Реализация социально важного проекта позволит обеспечить жителей Хабаровска жизненно важным ресурсом – чистой и качественной водой, что особенно актуально при постоянно существующем риске химического загрязнения Амура.

ОАО «ХРСК» выполняет уникальный проект по строительству водозаборов в качестве генерального подрядчика, заказчиком является МУП города Хабаровска «Водоканал».

ZRPRESS.RU, Владивосток.