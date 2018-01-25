Впервые в истории Хабаровского края на Амуре началась зимняя навигация

Первый рейс выполнен в поселок Нижнее Пронге

Предприниматель из Николаевска ПАПУЛОВ взял в аренду судно на воздушной подушке «Викинг», получил лицензию на пассажирские перевозки и поставил СВП на обслуживание маршрутов по льду и снегу на нижнем Амуре.

Глава администрации Николаевского района Анатолий ЛЕОНОВ рассказал, что движение «Викинга» организовано по вторникам и четвергам из Николаевска до Нижнего Пронге, а по средам и пятницам до Пуира. В эти же дни судно возвращается и обратно. Путь по льду при хорошей погоде и температуре воздуха до 37 градусов мороза в одну сторону составляет полтора часа.

На первом этапе, чтобы не гонять СВП впустую, рейсы будут организовываться по запросу и под гарантию глав поселений, расположенных на берегах Амура. Общая стоимость рейса составляет 1,5 тысячи рублей.

СВП может также применяться для того, чтобы срочно вывезти больных, спасти рыбаков и для других подобных случаев. Судно теплое, комфортное.

Досье «Дальневосточного капитала»: СВП «Викнг-12» оснащен 275-сильным дизельным двигателем. При движении использует избыточное давление воздуха под днищем, создаваемое нагнетателями, размещенными непосредственно на судне. СВП передвигаются как над водой, так и над твердой поверхностью. По экономичности намного превосходят вертолеты. Корпус и надстройка сделаны из морского алюминия. Длина СВП - 9,64 м, ширина рабочая - 4,41 м, грузоподъемность максимальная - 1814 кг, высота подушки - 0,45 м, запас топлива - 271 литр, скорость (на воде) - 35 узлов (64,9 км в час), расход топлива (при полной загрузке) - 33 литра / час, вместимость – 12 человек, автономность - 8 часов.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал".