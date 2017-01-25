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В Хабаровском крае завод "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" вышел на проектную мощность

25 Января 2017, 13:20 | Хабаровск

Завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», резидент ТОР «Хабаровск», в январе 2017 года вышел на проектную мощность — об этом сообщил генеральный директор предприятия Петр Орешко. Сразу после запуска, в августе 2016 года, производственная линия предприятия работала на 70% от своей мощности, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В течение 5 месяцев специалисты завода осуществляли мониторинг оборудования, настраивали его рабочие режимы. На сегодняшний день все работы завершены, производство готово к выпуску 750 000 кубических метров базальтовой теплоизоляции в год.

По словам Петра Орешко, сейчас загрузка завода «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» вариативна и зависит от потребностей внутреннего и внешнего рынков. Производственная линия настроена на выпуск 100 наименований теплоизоляции нового поколения на основе каменной ваты с минимальными временными затратами на переход от одного вида продукции к другому.

С августа 2016 года новый завод ТехноНИКОЛЬ в Хабаровске начал поставки негорючей теплоизоляции в 12 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Первым зарубежным регионом сбыта для нового предприятия стал Китай. ТехноНИКОЛЬ удалось выиграть конкурс на поставки базальтовой теплоизоляции для крупнейшего объекта — Шанхайской табачной фабрики. Кроме того, в прошлом году состоялась первая поставка хабаровского утеплителя в Канаду для международного производителя сэндвич-панелей. Сейчас компания ведет переговоры о поставках каменной ваты в Японию. В отдаленной перспективе ТехноНИКОЛЬ планирует выйти с продукцией своего нового предприятия на рынки Кореи, Монголии и Вьетнама.

Группа компаний «ТехноНиколь» в 2015 году стала резидентом ТОР «Хабаровск», получив возможность использования преференций в реализации инвестиционного проекта.

«ТОР «Хабаровск» стала первой территорией опережающего развития, созданной в регионе. Развитая инженерно-транспортная инфраструктура делает площадку привлекательной для инвесторов в создании высокотехнологичных производств, современных транспортно-логистических и агропромышленных комплексов. Близость к зарубежным рынкам открывает резидентам перспективы сбыта продукции не только на территории России, но и за ее пределами», - говорит генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов. - «Корпорация создаёт инфраструктуру совместно с Правительством Хабаровского края. Регион стал одним из первых, кто утвердил план-график по строительству инфраструктурных объектов на данной территории, реализация которых уже начата».

На территории площадки «Ракитное» (ТОР «Хабаровск») предусмотрено строительство газопровода, электросетей, а так же объектов водоснабжения, водоотведения и транспортной инфраструктуры. Завершение работ по созданию инфраструктуры планируется в четвертом квартале 2017 года. Всего в ТОР «Хабаровск» Корпорация развития Дальнего Востока заключила 17 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей и перспективой создания около 3 000 рабочих мест.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: производство  технониколь  тор 



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