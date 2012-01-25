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В Хабаровском аэропорту оборудуют новый пограничный пункт пропуска

25 Января 2012, 01:22 | Хабаровск

Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ приступило к реконструкции и оснащению воздушного пункта пропуска Хабаровск (Новый), сообщает РИА AmurMedia.

Государственный контракт на выполнение работ по реконструкции и оснащению воздушного пункта пропуска Хабаровск был заключен с ЗАО «Эскорт-Центр» (г. Москва). В июне компания должна завершить реконструкцию, выполнив работ на 352 млн руб.

Как пояснила помощник руководителя ДВТУ Росграницы Наталья Макаревич, в настоящее время ЗАО «Эскорт-Центр» проводятся работы по разработке рабочей документации по реконструкции и оснащению воздушного пункта пропуска Хабаровск. На совещании под председательством руководителя Дальневосточного территориального управления Росграницы Виктора Елютина, которое прошло в Хабаровском аэропорту 20 января, решено, что государственные органы дадут свои по организации рабочих мест в пункте пропуска. До этого с собственниками Хабаровского аэропорта был заключен договор безвозмездного пользования помещениями общей площадью 502,1 кв. м по адресу Матвеевское шоссе, 32а.

«Золотой Рог - Хабаровск».

Автор: РИА AmurMedia
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