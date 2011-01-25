5 ватт для стандарта

В магазинах стали появляться лампочки накаливания мощностью 95 ватт, запрета на которые в законе нет. Новая лампочка стоит, как и запрещенная стоваттная, около 9 рублей, при этом разницу в работе ощутить почти невозможно.

«Есть стандартный набор мощностей ламп - 60, 75, 100 ватт. Другие не предусмотрены, - рассказал порталу ЭнергоВОПРОС.ру начальник отдела электротехнического оборудования компании «Энергомаш» Сергей СЕМЕНОВ. - Фактически это не уменьшение мощности, на ней просто другая надпись ставится».