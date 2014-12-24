Иностранцы недоедят хабаровских раков

Отгрузка водных биоресурсов в регионы России из Хабаровского края в 2014 году выросла почти на 50% - до 73 тысяч тонн. При этом на экспорт поставлено на 20% меньше рыбной продукции, чем в предыдущем году.

Как сообщил на заседании коллегии министерства природных ресурсов Хабаровского края председатель комитета рыбного хозяйства Сергей РЯБЧЕНКО, в 2014 году на экспорт будет поставлено 105 тысяч тонн рыбной продукции, что на 25 тысяч тонн или на 20% меньше, чем в 2013 году. В основном это продукция, имеющая низкий потребительский спрос на внутреннем рынке: продукция из минтая, прибрежной сельди, ракообразных.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.