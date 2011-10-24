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Евгений ШУЛЕПОВ: в Хабаровском крае далеко не самый плохой предпринимательский климат
В Хабаровском крае нужно сформировать орган, осуществляющий разностороннюю экспертизу принимаемых краевым правительством решений и нормативных актов до их вступления в силу. К такому решению пришли участники заседания экономического совета при губернаторе Хабаровского края, состоявшегося 19 октября.
Поводом к осознанию необходимости формирования подобного экспертного органа на территории края стал аналитический доклад председателя Хабаровского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея МАЗУНИНА, посвященный анализу проблем доступа малого и среднего бизнеса на рынок. В данном докладе были представлены результаты исследования, выполненного по заданию ООО «Опора России» Евразийским институтом по конкурентоспособности (Eurasia Competitiveness Institution) при поддержке Минэкономразвития РФ. Как сообщил Сергей Мазунин, основной целью исследовательского проекта являлась всесторонняя оценка условий для развития малого и среднего предпринимательства в российских регионах, а также составление рейтинга регионов по интегральному показателю, характеризующему бизнес-климат. Однако результаты исследования, согласно которым Хабаровский край определен как один из самых неблагоприятных для ведения бизнеса регионом, заняв лишь 38 строчку рейтинга, вызвали целую волну несогласий со стороны членов экономического совета.
- Почему мы должны что-то обсуждать и, тем более, принимать решения, опираясь на исследования какого-то западного института, которому главное – получить деньги? – Не без возмущения заметил председатель ДВОПП Евгений ШУЛЕПОВ. – Насколько я знаю, в Хабаровском крае далеко не самый плохой предпринимательский климат. На мой взгляд, специальный аналитический орган, исследованиям которого можно было бы доверять на 100%, должен быть сформирован на региональном уровне.
С данным предложением согласились практически все участники заседания. Председатель экономического совета, академик РАН Павел МИНАКИР, в свою очередь, подчеркнул, что функцию такого аналитического органа не может взять на себя ни ДВОПП, ни Совет по предпринимательству, ни какой-либо другой уже существующий орган. Также, считает он, в обязанности нового органа должна входить профессиональная и разносторонняя подготовка экспертиз принимаемых краевым правительством решений и нормативных документов.
- Необходимо всегда уметь еще до принятия правительственного решения или вступления в силу какого-либо закона предвидеть реакцию аудитории, на которую его действие «направлено», предвидеть возможные последствия. Создание любой экспертизы или аналитического исследования требует владения определенными методиками, оно должно опираться на конкретные, объективные показатели оценки, - рассказал «ЗР» Павел Минакир. – Но такую систему еще нужно создавать – это дорого и непросто. Вот, сегодня мы говорим о том, что на Дальнем Востоке не хватает работников технических специальностей: электриков, сварщиков и т.д. Но больше всего, на мой взгляд, нам не хватает профессиональных аналитиков. Причем, боюсь, что с нынешними инновациями в системах школьного и высшего образования нам еще долго не удастся подготовить таких нужных специалистов. Подготовка хорошего аналитика – это минимум 10 лет после окончания аспирантуры.
Вторая важная рекомендация, вынесенная экономическим советом на рассмотрение губернатора, была сформулирована после обсуждения наиболее острых проблем, с которыми уже длительное время сталкивается малый и средний бизнес региона. Так, если главными камнями преткновения предпринимательства, согласно докладу Сергея Мазунина, являются определение уровня арендной платы за землю и плата за технологическое присоединение к электросетям, то эффективное решение по первому из этих вопросов может быть принято уже в ближайшее время.
- Комитет по ценам и тарифам, определяя уровень арендной платы за участок земли, используемый для ведения бизнеса, всегда руководствуется общими принципами, прописанными в специальном документе. Так происходит сегодня. С одной стороны, все правильно: принципы эти соблюдаются, и они достаточно разумны. Но, к сожалению, в каждом конкретном случае следование одним и тем же принципам приводит порой к совершенно разным решениям – в зависимости от вида бизнеса, личных связей и других обстоятельств, - говорит Павел Минакир. – Несомненно, это одна из серьезных проблем, тормозящих развитие предпринимательства в крае. Поэтому мы считаем необходимым, с учетом уже существующих принципов, провести объективную, экономически обусловленную оценку конкретных участков земли, которые предполагается сдавать в аренду предпринимателям. Кроме того, утвердить «прозрачную» шкалу коэффициентов, которые могут применяться к существующей оценке на тех или иных основаниях. О необходимости создания такой оценочной комиссии мы будем говорить губернатору.
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