ТОР "Комсомольск" предусматривает комплексное социально-экономическое развитие территории

На следующей неделе в Комсомольске-на-Амуре будет подписано соглашение о создании ТОР "Комсомольск", сообает еделовая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Накануне участники соглашения обсудили детали документа, под которым свои подписи поставят Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов, глава Амурска Борис Редькин

"Текст соглашения по ТОР "Комсомольск" готов, - отметил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Николай Брусникин. - Но в нем должен появится специфический пункт, формирующий обязательства сторон по привлечению инвестиций, которые ускоряют социально-экономическое развитие города Комсомольска-на-Амуре".

В ходе реализации проектов по созданию производственных площадок резидентов ТОР "Комсомольск" в городе должны быть возведены объекты соцкультбыта, среди которых жилье для работников предприятий-резидентов ТОР, детский сад, школа, спортивный комплекс.

Как подчеркнули в Минвостокразвития, ТОР "Комсомольск" – одна из первых территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Объем бюджетных инвестиций в создание необходимой инфраструктуры на площадке составляет около 1 млрд рублей. Объем частных инвестиций со стороны якорных инвесторов превышает 11 млрд рублей. На площадках ТОР "Комсомольск" готовы разместиться компании-производели комплектующих для авиастроительной отрасли, являющейся градообразующей для города.