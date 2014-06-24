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Хабаровский уголь рвется в АТР

24 Июня 2014, 18:25 | Хабаровск

ОАО «Ургалуголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») в 2014 году планирует добыть 7,14 млн тонн угля, что на 54% больше, чем в прошлом году.

В том числе подземным способом планируется добыть 5,1 млн тонн угля, открытым способом - 2,04 млн тонн. В то же время компания отмечает, что в 2013 году, несмотря на невыполнение планового показателя (добыто 4,639 млн тонн угля, или 83,3% плана), была полностью закрыта потребность в угле на внутреннем рынке.

Продажи на текущий год запланированы в объеме 5,486 млн тонн, что на 12,1% превышает уровень продаж 2013 года. В том числе на экспорт в страны АТР предполагается поставить 3,762 тыс. млн тонн угля (рост на 28,1%). Производственные мощности «Ургалугля» на начало 2014 года составляли 6,74 млн тонн в год, в том числе подземным способом - 5,1 млн тонн, открытым - 1,57 млн тонн.

ОАО «Ургалуголь» специализируется на добыче каменного и бурого угля, ведет промышленную разработку Ургальского каменноугольного месторождения с балансовыми запасами 1,2 млрд тонн и Мареканского буроугольного месторождения. Компания поставляет топливо на электростанции Хабаровского и Приморского краев.

«Ургалуголь» в 2014 году планирует инвестировать в производство 2,666 млрд рублей против 5,982 млрд рублей в прошлом году (сокращение в 2,2 раза).

Уменьшение суммы компания объясняет завершением строительства обогатительной фабрики «Чегдомын» и значительным снижением расходов по данной статье - 839,8 млн рублей против 3,092 млрд рублей в 2013 году.

Фабрика остается приоритетом инвестпрограммы компании. В настоящее время произведен пробный запуск, продолжаются пуско-наладочные работы.

В текущем году 1,459 млрд рублей будет направлено на увеличение мощности шахты «Северная», 43,6 млн рублей - на повышение безопасности горных работ на этой шахте, 244,3 млн рублей - на увеличение мощности угольного разреза «Буреинский-2» до 2 млн тонн угля в год.

Также сообщается о принятии компанией программы развития подземных горных работ до 6,1 млн тонн на 2014-2019 годы. Программа позволит нарастить производственные мощности АО через пять лет до 8,1 млн тонн в год. Одним из важнейших направлений станет увеличение экспорта обогащенного угля в страны АТР.

Стоимость реализации проекта увеличения проектной мощности ОАО «Ургалуголь» составляет 16 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей бюджетных средств, которые пойдут на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: СУЭК  уголь  добыча  АТР 



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