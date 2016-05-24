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Альфа-Банк и "Яндекс" проведут бесплатный семинар для предпринимателей в Хабаровске
31 мая в Хабаровске Альфа-Банк и компания «Яндекс» организуют бесплатный семинар для предпринимателей на тему «Эффективное привлечение клиентов с помощью „Яндекс.Директ“». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Для клиентов Альфа-Банка в Хабаровске приглашенный эксперт из «Яндекса» — Сергей Стегниенко — расскажет, как выстраивать воронку продаж в интернете и запускать контекстную рекламу. На реальных примерах из жизни малого бизнеса гости семинара увидят, как работают различные стратегии размещения объявлений в «Яндекс.Директе». А главное, клиенты банка из сферы малого бизнеса узнают, как с помощью интернет-рекламы можно зарабатывать больше, выстраивать успешную стратегию работы с «Директом» в зависимости от задач бизнеса и как оценить эффективность проведенной рекламной кампании.
«В текущих экономических условиях реклама в интернете становится незаменимым инструментом продаж для большинства компаний массового бизнеса. Грамотное использование данного инструмента - залог успешного будущего для наших клиентов. Мы уверены, что актуальность темы и ее практическая значимость вызовут значительный интерес к этому мероприятию, — говорит Алина Карпинская, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Хабаровске. — Мы стремимся всесторонне поддерживать бизнес наших клиентов, в том числе организуя для них бизнес-тренинги и семинары по актуальным темам».
Компания «Яндекс» и Альфа-Банк запустили совместный проект в апреле 2013 года. Компании и предприниматели, открывающие расчетный счет в Альфа-Банке или оформляющие кредит для бизнеса «Партнер», получают в подарок сертификат на контекстную рекламу в «Яндекс.Директе». Предприниматель может использовать сертификат для продвижения своего бизнеса и привлечения новых клиентов, разместив рекламу на странице результатов поиска «Яндекса» или в рекламной сети «Яндекса». Альфа-Банк проводит бесплатные бизнес-конференции «Клуба Клиентов» и семинары для предпринимателей по всей стране. Эксперты в области маркетинга, финансового планирования, интернет-рекламы, управления персоналом делятся с клиентами банка практическими советами по повышению эффективности бизнеса. В марте-апреле банк впервые провел серию форумов «Юридический совет» для компаний из юридической отрасли.
В Хабаровске семинар пройдет 31 мая 2016 года в конференц-зале «М-Холл» по адресу: ул. Фрунзе, 43. Начало в 10.00.
Регистрация для участия по ссылке:
https://club.alfabank.ru/education/calendar/event/khabarovsk/851968/#tab-1
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