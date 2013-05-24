www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

На верфи Комсомольска-на-Амуре завершено строительство первого судна-снабженца для "Газфлота"

24 Мая 2013, 15:49 | Хабаровск

ОАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) 31 мая выведет из цеха первое судно снабжения ледового класса проекта 22420 из серии, строящейся на верфи для ООО "Газфлот" (дочерняя компания "Газпрома").

Пресс-секретарь Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, 100%-ная "дочка" ОСК) Даниил ГОНЧАРУК пояснил, что вывод из цеха завершает строительство судна.

В дальнейшем судно по реке Амур будет отправлено на сдаточную базу АСЗ во Владивосток для прохождения испытаний. "Обычно испытания длятся месяц-два. Во Владивосток судно будет доставлено с помощью буксиров. Прогнозировать, сколько времени займет переход, сложно. Все зависит от условий на Амуре", - пояснил пресс-секретарь.

Судну серии присвоено имя "Иван Сидоренко".

ДЦСС строит несколько подобных судов для ООО "Газфлот".

Суда будут заниматься обеспечением функционирования буровых и добывающих платформ, доставлять к месту работ трубы, цемент, буровые и соляные растворы, запчасти, топливо, воду и продовольствие. В случае чрезвычайных ситуаций снабженец готов оказывать помощь аварийным судам, плавучим буровым установкам, в том числе принимать и размещать спасенных людей, участвовать в тушении пожаров на судах, плавучих и береговых сооружениях.

Суда дедвейтом 4,415 тыс. тонн имеют неограниченный район плавания, район эксплуатации - моря арктического шельфа. Суда проектируются и строятся на класс Российского морского регистра судоходства.

В отчете АСЗ за первый квартал 2013 года отмечается "крайне затянувшееся оформление допсоглашения с ОАО "ДЦСС" на строительство двух судов снабжения проекта 22420 и, как следствие, закрытие минимального объема работ и отсутствия финансирования".

ОАО "Амурский судостроительный завод" - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, обладает производственными мощностями и технологиями для строительства кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн. Завод также изготавливает несущие конструкции и функциональные модули буровых установок.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: газпром  ОСК  судостроение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Обида(01:55, 31.05.2013#

    Спасибо за упоминание проектанта(((

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru