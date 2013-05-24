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На верфи Комсомольска-на-Амуре завершено строительство первого судна-снабженца для "Газфлота"
ОАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) 31 мая выведет из цеха первое судно снабжения ледового класса проекта 22420 из серии, строящейся на верфи для ООО "Газфлот" (дочерняя компания "Газпрома").
Пресс-секретарь Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, 100%-ная "дочка" ОСК) Даниил ГОНЧАРУК пояснил, что вывод из цеха завершает строительство судна.
В дальнейшем судно по реке Амур будет отправлено на сдаточную базу АСЗ во Владивосток для прохождения испытаний. "Обычно испытания длятся месяц-два. Во Владивосток судно будет доставлено с помощью буксиров. Прогнозировать, сколько времени займет переход, сложно. Все зависит от условий на Амуре", - пояснил пресс-секретарь.
Судну серии присвоено имя "Иван Сидоренко".
ДЦСС строит несколько подобных судов для ООО "Газфлот".
Суда будут заниматься обеспечением функционирования буровых и добывающих платформ, доставлять к месту работ трубы, цемент, буровые и соляные растворы, запчасти, топливо, воду и продовольствие. В случае чрезвычайных ситуаций снабженец готов оказывать помощь аварийным судам, плавучим буровым установкам, в том числе принимать и размещать спасенных людей, участвовать в тушении пожаров на судах, плавучих и береговых сооружениях.
Суда дедвейтом 4,415 тыс. тонн имеют неограниченный район плавания, район эксплуатации - моря арктического шельфа. Суда проектируются и строятся на класс Российского морского регистра судоходства.
В отчете АСЗ за первый квартал 2013 года отмечается "крайне затянувшееся оформление допсоглашения с ОАО "ДЦСС" на строительство двух судов снабжения проекта 22420 и, как следствие, закрытие минимального объема работ и отсутствия финансирования".
ОАО "Амурский судостроительный завод" - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, обладает производственными мощностями и технологиями для строительства кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн. Завод также изготавливает несущие конструкции и функциональные модули буровых установок.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Спасибо за упоминание проектанта(((