Председатель совета по предпринимательству С. СТЕПАНОВ: Одной рукой мы упрощаем жизнь бизнесу, а другой - тут же усложняем

26 мая российский бизнес отметит профессиональный праздник – День предпринимателя.

О том, с какими настроениями, проблемами и ожиданиями встречает это мероприятие малый и средний бизнес Хабаровского края, «ЗР» рассказал председатель совета по предпринимательству при губернаторе края, генеральный директор компании «Лунный свет» Сергей СТЕПАНОВ.

- Сергей Владимирович, как изменились условия развития МСП в Хабаровском крае за последние 20 лет? Какие сферы являются для бизнеса наиболее привлекательными, перспективными сегодня?

- В отдельных отраслях бизнес уже прошел начальные стадии «дикого» капитализма, характерного для 90-х годов, и сегодня представляет собой конкурентные рыночные сегменты. Прежде всего, речь идет о мощном развитии потребительского рынка, благодаря которому мы уже забыли о таких явлениях, как дефицит, очереди, грязь и откровенное хамство в заведениях общепита. В 90-е риски ведения бизнеса были связаны с высокими кредитными ставками, сумасшедшей инфляцией, отсутствием правил игры и высокой долей криминала. Налоговая нагрузка, зато была минимальной – государство ждало от бизнеса не столько налоговых поступлений в бюджет, сколько создания рабочих мест в условиях безработицы. Поэтому те, кто преодолел проблемы 90-х годов, сумели в итоге хорошо заработать и укрепиться на рынке.

Сегодня условия ведения бизнеса в регионе существенно изменились – на смену старым проблемам пришли новые. Местные предприниматели не стремятся переориентироваться в такие сферы, как производство и инновационная деятельность, поскольку это требует долгосрочных инвестиций и сопряжено с большими рисками. К сожалению, проблемы в виде энергетических и транспортных тарифов, географической оторванности территории и небольшого рынка не позволяют местным производителям конкурировать с западными коллегами.

Правительство Хабаровского края, в свою очередь, заинтересовано в развитии инновационного производства в регионе, однако его возможности как-то реально помочь предпринимателям и повлиять на ситуацию крайне ограничены. Так, в ходе первой краевой предпринимательской конференции, прошедшей в Хабаровске в начале года, были озвучены проблемы, волнующие бизнес, но практически все они относятся к компетенции либо федеральных, либо муниципальных властей. Впрочем, судя по последним правительственным заявлениям, целый ряд своих полномочий федеральный центр в скором времени должен передать региональным властям. Возможно, тогда их заботой станет развитие среднего бизнеса.

Что касается сфер экономики, которые могли бы стать перспективными для предпринимателей, то государство сегодня активно зовет малый бизнес в сферу ЖКХ, однако он пока идет туда весьма неохотно. С одной стороны, здесь много монополизма в лице муниципальных структур, с другой стороны, все сети достаются предпринимателям в очень плохом состоянии и требуют больших финансовых вложений. А гарантий возврата инвестиций нет.

Строительство – та отрасль, в которой малые и средние предприниматели также могли бы развернуться, т.к. спрос на жилье – прежде всего, в Хабаровске – значительно превышает предложение. Немногочисленные «пионеры», занятые в этой сфере, фактически действуют в одиночку, сталкиваясь с огромным количеством проблем, хотя должны работать в связке с министерством строительства. Вообще, подход к развитию МСП должен стать отраслевым – в каждом министерстве необходимо создание отдельного ведомства для работы с малым и средним бизнесом.

Это же относится и к сельскому хозяйству. До последнего времени поддержкой фермеров занимался отдел в Минэкономразвития, а Минсельхоз курировал крупные хозяйства, которых в крае единицы. Сейчас ситуация меняется к лучшему – в минсельхозе принимается программа развития «малых форм» на 5 лет, и мы надеемся, что это позволит вовлечь предпринимателей и жителей села в этот важный сектор краевой экономики.

В последнее время поступает довольно много сигналов о том, что предприниматели либо закрывают, либо сокращают свой бизнес. Темп роста издержек в несколько раз выше темпов роста доходов. Конкуренция растет, а рынок – нет. Спустя несколько лет после вступления России в ВТО конкурентная борьба, скорее всего, станет еще более жесткой за счет предпринимателей из стран АТР. Наши бизнесмены зажаты в своеобразные тиски: в традиционных отраслях малый бизнес уже задавлен издержками, а войти и успешно развиться в нетрадиционных сферах крайне сложно.

Как показывают опросы, многим участникам МСБ Хабаровского края очень тяжело вести свою деятельность в нынешних условиях глобализации, укрупнения предприятий. Небольшие компании ощущают давление как со стороны конкурентов, так и государства в виде растущего налогового бремени, административных штрафов и прочих барьеров.

- Какие именно локальные моменты оказывают сегодня наибольшее давление на бизнес г. Хабаровска?

- Одна из главных проблем - высокий уровень арендных ставок, особенно в центральной части города. Ситуация обострилась три года назад, когда городские власти фактически прекратили перевод помещений в нежилой фонд, мотивируя свою политику узкими дорогами, нехваткой парковок и транспортной перегруженностью центра. Вместо того чтобы напрямую заниматься проблемами дорог и парковок, было принято самое простое решение, которое, на мой взгляд, не может привести к разгрузке трафика. Более того, если Хабаровск позиционируется как туристический центр, то он должен быть готов принимать еще большее число людей. Сегодня же конкуренции на рынке аренды нет, ставки не падают, новые рабочие места не создаются, а город не наращивает объем поступлений в бюджет.

Поэтому мы призываем наши власти изучать опыт других городов, показывающий, как можно в условиях единого для всех непростого федерального законодательства эффективно решать проблемы пробок и не мешать развитию бизнеса.

Другим фактором, негативно влияющим на развитие хабаровского предпринимательства, является серьезный кадровый дефицит. Отсюда крайне слабая конкуренция на рынке труда и зачастую низкое качество работы граждан. Существующая система квотирования направлена на потребности крупного бизнеса, а малые предприятия практически не могут законно привлечь иностранных граждан, даже создав им все необходимые условия.

- Можно ли говорить сегодня о каких-то реальных подвижках в решении проблем? Становится ли бизнесу Хабаровского края легче в тех или иных аспектах?

- К сожалению, скорее, наоборот. Так, например, с 1 января 2013 года все малые предприятия должны будут вернуться к бухгалтерскому учету. Даже самый мелкий предприниматель будет обязан вновь нанять бухгалтера, вести кассовую книгу. Получается, что одной рукой мы упрощаем жизнь бизнесу, а другой рукой тут же усложняем. Но, опять же, это решение принято на федеральном уровне – краевые власти повлиять на что-либо не могут.

И все же определенные подвижки к дальнейшим улучшениям, которые могут быть применены в регионе, прослеживаются. Прежде всего, речь идет о начале плотной, по-настоящему конструктивной совместной работы власти и бизнеса в законодательной сфере. Сегодня правительство Хабаровского края, законодательная Дума и представители общественных организаций совместно разрабатывают проект закона о развитии предпринимательства в крае, который уже прошел первое обсуждение на совете по предпринимательству и после доработок будет вынесен на рассмотрение Думы. Будущий закон не решит всех проблем, но, по крайней мере, он четко обозначит роль и место малого бизнеса в краевой экономике и послужит фундаментом для построения системы поддержки и развития предпринимательства в крае.

- Есть ли какие-то изменения в разрешении вопроса о длительных согласованиях земельных участков под строительство – проблемы, столь актуальной сегодня для Хабаровска?

- Пока мы только слышим заверения в том, что Минстрой и Минэкономики, наконец, утвердили окончательный документ, согласно которому сроки согласования сокращаются с 600-700 дней до 230. Наверное, это достаточно приемлемые сроки, хорошая декларация, но говорить о конкретных результатах пока рано – эти 230 дней еще не прошли. Однако уже сегодня ряд предпринимателей и даже чиновников выражают сомнения в том, что данная схема будет жизнеспособной.

Нас заверили, что все необходимые регламенты, документы между городом, краем и другими участниками процесса согласования подписаны. Предпринимательское сообщество при поддержке министерства строительства добивается того, чтобы вопросы предоставления земельных участков решались в формате электронного правительства. Посмотрим, что получится в итоге. По крайней мере, сегодня со стороны власти есть понимание того, что такая проблема существует, и она сильно мешает развитию города и всего края. Причем это понимание пришло после того, как власти столкнулись с невозможностью быстро предоставить землю гражданам, имеющим 3 детей. Поэтому проблемы, о которых говорит бизнес, актуальны для всех жителей.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».