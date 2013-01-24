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Контроль над Ванинским морским торговым портом перешел к трем кипрским офшорам

24 Января 2013, 18:27 | Хабаровск

Кипрские офшоры "Оперн Трейд Лимитед", "Седмино Инвестментс Лимитед" и "Травине Трейдинг Лимитед" 16 января 2013 года стали владельцами по 23,68% голосующих акций ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", Хабаровский край), говорится в сообщении стивидора.

Таким образом, на долю трех компаний приходится 71,04% голосующих акций "Порта Ванино".

Напомним, что ООО "Мечел-Транс" (входит в группу "Мечел") в начале декабря прошлого года на аукционе приобрело 73,3% обыкновенных акций (55% уставного капитала) "Порта Ванино" за 15,5 млрд рублей, предложив в 10 раз больше стартовой цены.

В начале 2013 года "Мечел" объявил, что продал большую часть акций стивидора иностранным и российским инвесторам, оставив себе лишь долю в 1,5%.

ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту "Ванино". С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск. Второй по величине акционер компании - En+ Олега ДЕРИПАСКИ, которая через ООО "Эн+ Порт" владеет 28,12% капитала (21,64% обыкновенных акций).

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: аукцион  ванино  офшоры  акционеры  морские порт 



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Комментарии

  • Псевдоним20:57, 24.01.2013#

    "оффшорам", Клименко проверяй орфографию!

  • Клименко12:09, 25.01.2013#

    ОфшорОФШОР (от англ. off-shore — вне берега) — финансовые центры, привлекающие иностранный капитал путем предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра. Яндекс. Словари › Экономический словарь, 2007

  • Патриот00:35, 27.01.2013#

    всё обратно национализировать. А капиталистов мочить в сортире!

  • Псевдоним00:44, 27.01.2013#

    Опять налоги мимо кассы. . . . . Идиотизм, порты должны быть в собственности Государства. . . .

  • РФ13:40, 27.01.2013#

    Нет дорогой. Государство понимаешь, не может эффективно управлять бизнесом. Оно может только балоболить и обещать. Не хотят они трудиться и зарабатывать легче продать и получить всё сразу. А народ по их всеобщему мнению только и знает что ныть да требовать от государства всё сразу и даром, вместо того что бы трудиться и зарабатывать. Такая у них сучья натура. Скоро всю страну продадут. Так, если мыслить их умом, то и территории дальневосточные будут гораздо более эффективно использованы Китаем или Японией. Глядишь и созреет план у убогого. Спасибо вова.

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