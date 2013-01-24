Контроль над Ванинским морским торговым портом перешел к трем кипрским офшорам

Кипрские офшоры "Оперн Трейд Лимитед", "Седмино Инвестментс Лимитед" и "Травине Трейдинг Лимитед" 16 января 2013 года стали владельцами по 23,68% голосующих акций ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", Хабаровский край), говорится в сообщении стивидора.

Таким образом, на долю трех компаний приходится 71,04% голосующих акций "Порта Ванино".

Напомним, что ООО "Мечел-Транс" (входит в группу "Мечел") в начале декабря прошлого года на аукционе приобрело 73,3% обыкновенных акций (55% уставного капитала) "Порта Ванино" за 15,5 млрд рублей, предложив в 10 раз больше стартовой цены.

В начале 2013 года "Мечел" объявил, что продал большую часть акций стивидора иностранным и российским инвесторам, оставив себе лишь долю в 1,5%.

ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту "Ванино". С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск. Второй по величине акционер компании - En+ Олега ДЕРИПАСКИ, которая через ООО "Эн+ Порт" владеет 28,12% капитала (21,64% обыкновенных акций).

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.