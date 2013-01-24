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В Хабаровском крае будет построен комплекс по сжижению природного газа

24 Января 2013, 16:31 | Хабаровск

Строительство комплекса по сжижению природного газа (СПГ) в районе газораспределительной станции в Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) предполагается завершить в декабре 2013 года, сообщил губернатор региона Вячеслав ШПОРТ. Строительство комплекса СПГ осуществляется в рамках программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на 2012-2015 годы.

Кроме строительства комплекса мощностью 8,314 млн кубометров в год, предусматривается строительство двух комплексов приема, хранения и регазификации СПГ и модульной газовой котельной в пос. Многовершинный Николаевского района.

В настоящее время завершаются работы по проектированию комплекса по производству СПГ, разработана проектно-сметная документация на строительство комплекса приема, хранения и регазификации СПГ для муниципальной котельной п. Многовершинный, заключены контракты на поставку оборудования комплексов.

Генеральным подрядчиком по строительству объектов является ООО "Криогазтех" (Санкт-Петербург). Основные средства на проект выделяет "Газпром", Хабаровский край предоставит на реализацию проекта 91,2 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: газификация  газоснабжение  газпром  программы  СПГ  шпорт 



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